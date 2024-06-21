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新九如橋 8月底開工

新九如橋預定今年八月底開工，工務局設定二O二六年六月完工。（工務局提供）

新九如橋預定今年八月底開工，工務局設定二O二六年六月完工。（工務局提供）

2024/06/21 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市工務局昨公布新九如橋模擬圖並宣布，改建工程本月已決標，總經費約為五．四億元，預定今年八月底開工，力拚二○二六年六月完工通車。

力拚二○二六年六月通車

鼓山區九如橋於今年二月完成拆除，重現鼓山內惟地區天際線，緊接著九如橋改建工程於六月已決標，總經費為五億四六五二萬二○四八元。

工務局透過模擬圖說明，未來新橋梁將縫合兩側道路平面化，同時優化交通與景觀，進一步帶動鼓山內惟社區與中都生活圈發展效益。

工務局表示，改建後的新九如橋跨越愛河，長約七十九公尺、寬卅公尺，兩端引道則依都市計畫銜接平面道路，翠華路以西路寬五十公尺，同盟三路以東路寬卅公尺，配合前後段道路調整路型銜接，工程範圍總長度約七百一十公尺，施作項目為橋梁工程、排水箱涵改建、人行道等道路附屬設施。

新工處指出，新橋完工後，雙向配置共四車道及人行、自行車道，串聯園道、輕軌及愛河河畔形成景觀休憩動線，工程預計八月底開工，二○二六年六月通車。

施工期間一般道路採半半施工，維持既有道路車輛行駛，東往西車輛可於中華二路或美都路提前改道，西往東車輛可於青海路改道願景橋，工區範圍路段會啟動交通維持設施及義交指揮，確保周邊行車安全與順暢。

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