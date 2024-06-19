減速平台遭質疑 交通局：未接獲摔車案例

桃園市目前有6處「組合式減速平台」，經實測行經車輛平均降速3成，圖為行穿線減速平台。（桃市府交通局提供）

2024/06/19 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市政府交通局去年十月起試辦「組合式減速平台」，全市已有六處路段設置，實測平均降速達三成，但減速平台安全性引發正反討論，遭質疑易造成機車騎士摔車，恐造成反效果；交通局交通工程科科長曾啟倫回應，試辦至今未接獲騎士摔車案例，平台設置目的在減速，前方也有警示標誌預先提醒。

前方有警示標誌預先提醒

民眾反映，減速平台為橡膠材質，隆起在路面，發現上頭黃色及白色塗料會有脫落情形，橡膠也有翹起疑慮，容易造成騎士摔車，下雨天危險性更高，為了安全而設置，反倒令人產生不安全的擔心，如果因此摔車者能請求國家賠償嗎？

請繼續往下閱讀...

也有人認為，設減速平台的目的就是要你減速，減速後就不易發生摔車等問題，可以降低路口肇事率、提高騎士與行人安全，但市府應把關減速平台的品質，如果破損而釀禍就不好了。

預計年底前續增6到10處

曾啟倫表示，組合式減速平台上方塗料及塗層有經過檢測，皆符合防滑係數標準，試辦至今未有接獲騎士摔車案例，減速平台前方十到十五公尺處，均有設置「慢」、「前方隆起」等警示標誌，提醒用路人留意並減速通過，民眾發現橡膠因使用頻率高而隆起，可向交通局反映改善。

中壢區中原陸橋旁平面道路，是交通局首處試辦組合式減速平台路段，今年桃園、中壢、八德等區共新增五處，預計年底前續增六到十處。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法