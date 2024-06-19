東部首家有機驗證機構 東華大學通過認證

花蓮東華大學成立「農業驗證與服務提升中心」，在花蓮、台東等地舉辦多場專業稽核員訓練課程。（東華大學提供）

2024/06/19 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕東華大學成立「農業驗證與服務提升中心」（簡稱農服中心），經全國認證基金會（TAF）認證通過，正式取得「有機農產品驗證機構」資格，成為東部首家有機農產品驗證中心，提供優質農產品驗證與在地服務，促進東部農業升級。

依賴北部、西部驗證 耗時不便

東華大學指出，東部擁有純淨無污染的自然環境，是發展有機及友善環境農業理想場所，花蓮雖是有機農業重鎮，但長期以來缺乏在地驗證單位及稽核人力，大多依賴來自北部和西部驗證單位，既耗時又不便；東華農服中心取得驗證機構資格後，將為東部農友提供更便捷、更深入的驗證服務，減少遠距離驗證帶來的種種困難，有助於推動東部有機農業發展。

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農服中心可解決當地驗證人力不足的問題，並提供優質的農產品驗證與在地服務，將秉持健康、生態、公平、謹慎四大國際有機農業原則，確保驗證農產品的安全品質，兼顧農業生產環境與農民福祉，實現大學的社會責任；中心主任張瑞宜說，雖然是新成立的驗證單位，但相關人員的條件和訓練都相當完善，將引進更多農業新知與技術，共同提升驗證的專業品質。

農服中心不僅是有機驗證體系的維持者，也是農友的在地服務夥伴，農服中心指出，除持續辦理稽核員的訓練課程，舉辦有機驗證說明會等推廣活動，提供農友轉作有機及申辦驗證的各項提問說明，透過推動責任生產與消費，讓環境更永續，創造更多在地產業發展的機會，農業驗證與服務提升中心網址：https：//acsec.ndhu.edu.tw/，電話○三—八九○三六六九。

農藥殘留與毒物檢驗中心 升級

副總統蕭美琴二○一八年擔任立委時，認為花蓮為有機農業大縣，卻缺乏農藥、毒物檢驗機構，要送到西部檢驗相當不便，因此爭取先在東華大學成立農藥殘留與毒物檢驗中心，當時就期許未來能升級成為有機驗證中心，經過多年的努力，終於達到目標，通過全國認證基金會認證。

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