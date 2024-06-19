耗資17億 北市興岩社福大樓漏雨、電梯滲水

北市興岩社福大樓落成不到半年就傳淹水災情，議員顏若芳要求市長蔣萬安徹查。（顏若芳辦公室提供）

2024/06/19 05:30

〔記者詹湘淇／台北報導〕台北市連日午後豪大雨，今年一月才落成的「台北市興岩社福綜合大樓」傳出頂樓排水不及，導致樓梯間下小雨、電梯門滲水；民進黨議員顏若芳質疑，北市防汛期間豪大雨不是特例，興岩大樓規劃卻未將此納入考量，質疑人謀不臧或有偷工減料，呼籲台北市長蔣萬安徹查施工品質。

開幕不到半年 大雨漫灌梯廳

興岩社福大樓由社會局委託新工處代辦，耗資十七億餘元，號稱是全國首座引入人工智慧的全日型身障機構，六層樓高的建築包含托嬰、親子館、幼兒園、老人日照、身障日間照顧機構、復健中心、庇護工場等廿一項社會福利及公共服務設施。然而，近幾天瞬間豪大雨，Ｃ棟頂樓發生排水不及，雨水漫灌至梯廳內，不僅樓梯間漏水、積水，電梯門也出現滲水狀況。

請繼續往下閱讀...

社會局︰持續加強排水設施

社會局表示，第一時間已要求物業管理單位處理，將電梯拉升避免機電損壞，並張貼公告請民眾暫勿使用該部電梯。考量興岩社福大樓設置機構與使用族群眾多，已在二至五樓迴廊施打四十處直徑五公分的洩水孔洞，也與新工處、營造和機電廠商到園區巡視，持續討論加強排水設施。

議員籲蔣萬安徹查施工品質

「這就是台北市政府主導的施工品質嗎？」顏若芳質疑說，防汛期間的豪大雨不是特例，興岩大樓在設計規劃時，為何沒有將汛期大雨納入考量？究竟是人謀不臧還是偷工減料？

顏若芳說，北市超高齡、少子化現象嚴重，如果每次有豪大雨發生，社福機構裡就下小雨，導致樓梯、電梯不能使用，甚至波及相關電氣設施、人工智慧設備導致損壞，機構裡的老人家、小朋友要如何安心？呼籲蔣萬安不要只會開幕剪綵，讓市民屈就粗製濫造的公共工程，應徹查以確保社福機構工程品質。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法