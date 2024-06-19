《台中》自己修理更有趣 一中生創「玩具醫生站」

自學成功的「高中生玩具醫生」陳彥廷，免費幫忙搶救「回天乏術」的玩具。（記者蘇孟娟攝）

2024/06/19 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中一中高二學生陳彥廷從小就愛動手實作，常拆玩具觀察，從有半數組不回去的「破壞王」，到自學成功創辦「玩具醫生站」，一年多來更培訓十四名高中生玩具醫生，免費帶著國小學童修自己的玩具，教學童愛惜玩具、也培養自己解決問題的能力。

陳彥廷從小就愛動手實作，國一參加「玩具醫生」活動開啟研究修理玩具的興趣，因玩具日新月異，他常上網學電路、電阻等知識，加強維修功力；因修理玩具找到問題，並成功解決問題的成就感，讓他樂在其中，來自南投的他，考進台中一中升學後，仍難忘情修玩具挑戰自我的樂趣，一年前與志同道合的國中同學在南投旭光高中科技中心協助下，成立「玩具醫生站」，除了幫忙修玩具外，更培育其他高中生成為「玩具醫生」，推動「We Fix We Teach」理念，教學童明白玩具壞了，不一定要馬上丟掉，可以試著拆拆看、修修看，不只環保更有教育意義。

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陳彥廷說，「玩具醫生站」 開辦以來曾遇到玩具修不好，或是有課業壓力須兼顧，今年第三屆招募玩具醫生更出現無人報名窘境，一度萌生想放棄的念頭，但想起學童驚喜抱著「重生」玩具的笑容，支持他繼續傳承「玩具醫生」幫助更多學童享受自己動手的樂趣。

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