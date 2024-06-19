黃敏惠心腹涉貪 癌末嘉監拒收責付

2024/06/19 05:30

〔記者丁偉杰、林宜樟／嘉義報導〕嘉義市長黃敏惠心腹、嘉義市府前機要專員吳健榮（六十六歲）涉貪被判刑七年六月定讞，本月十一日發監嘉義監獄執行，但因他癌末，經醫師評估，病情狀況不佳，嘉監不予收監，昨晚吳經檢察官訊問後，責付家屬帶回。

吳健榮二○○八年元月卅一日起擔任嘉市府工務處養護工程科技士，深受黃敏惠倚重，二○一八年三月二日退休，黃敏惠回鍋任第三任市長，吳在二○一九年元月受任用為市府機要專員，本案爆發後，於二○二一年元旦離職。

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吳健榮遭控二○一九年間，收受十萬元現金及廿多萬元咖啡豆、茶葉等賄賂，為工程顧問公司幹部、營造業者履約護航，一審嘉義地院判無罪，認為無法認定有賄賂故意，也沒有辦法認定所交付的財物與吳有對價關係。

台南高分院二審逆轉，依「貪污治罪條例」中不違背職務收受賄賂罪判刑七年六月，褫奪公權五年。

吳男不服，聲請憲法法庭裁判，以及向台南高分院聲請再審及停止執行，均被駁回，全案定讞。

嘉義地檢署表示，吳健榮遭判刑定讞，原定於四月三日發監，當日向嘉檢執行科報到後，提出因罹癌須進行化療療程的診斷證明書，申請延期入監，經執行檢察官綜合考量後，改期於本月十一日發監。

嘉義監獄表示，吳健榮因罹癌，經醫師評估病況癌末，依「監獄行刑法」拒絕收監，昨傍晚吳由法警陪同帶回嘉義地檢署。隨後由嘉義地檢署檢察官訊問後，責付其子帶回。

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