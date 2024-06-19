特教課後班砍照顧人力 新北市府：適度調整

國小特教課後照顧班刪減教師與助理員人力，教師與家長憂心照顧品質下降。（記者賴筱桐攝）

2024/06/19 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市針對國小身心障礙學生開辦課後照顧班，市議員黃淑君昨質詢說，教育局今年片面減少教師與助理員人力，導致師生比提高，增加照顧負擔。教育局長張明文說，人力適度調整，盼資源有效分配，照顧更多孩子。

人力緊縮 教師陳情照顧負荷重

有教師陳情指出，今年特教課後照顧班人力變動，在學生人數相同的情況下，刪減特教老師或特教助理員的員額，課後班除了照顧重度障礙學生的生理需求，包括更換尿布或輔具移位等，還有情緒行為障礙、癲癇、體弱多病的學生，以一班九至十位學生為例，原本配置兩名特教老師加一名助理員，如今遭刪減一名教師員額，增加教師負荷。

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黃淑君說，刪減特教師與助理員人力後，師生比從原本一比四提高為一比五，恐降低照顧品質，學生安全風險相對提高，有的學校老師咬牙苦撐，部分學校因經費不足，縮短開班時間，引發家長困擾。她質疑，教育局年度預算七三○億元，卻未把錢花在刀口上，影響特教生受教權益。

張明文表示，國小特教課後班預算逐年提高，從二○一九年二二○○萬元增加至去年六千萬元，只要特教生有需求，市府全部免費照顧，上課時間的師生比是一比四，因課後照顧性質不同，六都平均師生比為一比四到一比六，新北市經過盤點，適度調配人力，確保資源有效運用，可增加開班數，照顧更多孩子。

教局：特殊狀況 可提專案增人

教育局說明，新北市廣設國小集中式特教班的課後照顧專班，各校達兩名學生即可開班，門檻為全國各縣市最低，新北市參考六都特教班課後照顧師生比，考量教師兼負教學與照顧責任，調整人力以一比四為原則，一比五為上限，若學校因學生狀況特殊或校內空間問題，可專案申請增加人力。

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