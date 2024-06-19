思科加碼投資高雄 亞灣設創研中心

全球網通大廠思科（Cisco）攜手二十多家夥伴，昨與高市府簽合作備忘錄，將在亞灣區設「AIoT永續創新研發中心」。（記者李惠洲攝）

2024/06/19 05:30

與市府簽合作備忘錄 打造智慧港灣生態系 培養在地AI人才

〔記者葛祐豪／高雄報導〕AI（人工智慧）生態系在高雄亞灣區擴大發展，全球網通大廠思科（Cisco）攜手廿多家生態系夥伴，昨天與市長陳其邁簽合作備忘錄，將在亞灣區設立「AIoT永續創新研發中心」，共同聯手為高雄港打造智慧港灣生態系。

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與20多家企業 進行鏈結儀式

美國思科與系統整合大廠晉泰科技，昨天在高雄舉行AIoT永續跨界生態系夥伴鏈結大會，這是繼前天思科宣布啟動「台灣數位加速計畫3.0」後，首站來到高雄，宣告在亞灣區設立「AIoT永續創新研發中心」，這也是思科在亞洲重要的AIoT產業鏈據點。

合作備忘錄由高市府、高雄港務公司、台灣思科三方簽署，交通部次長林國顯、思科全球創新長Guy Diedrich、台灣港務公司董事長李賢義、市長陳其邁親臨見證，並與現場廿多家AIoT生態系夥伴企業，進行鏈結儀式。

為亞洲重要AIoT產業鏈據點

思科與晉泰科技將正式進駐亞灣區，培養在地AI領域專業人才，此外，思科也將協助高雄港打造為全國最大的國際級智慧港灣，提升港口的運營效率和安全性。

陳其邁表示，思科在全球網通市占率高達八成，台積電、日月光、和碩都是思科的客戶；思科之前是亞灣計畫開創的夥伴，現在要擴大投資設立創新研發中心，他感謝思科加碼投資高雄。思科全球創新長Guy Diedrich期許未來與高雄在AI、運輸、資安、智慧城市有更深的鏈結。

思科台灣總經理林岳田也說，「AIoT永續創新研發中心」將設立人才培育中心，進行AI與資安的培訓；思科會在此設立展示中心，把創新科技落地高雄。

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