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檢測漁獲 核安會「生物氚實驗室」啟用

2024/06/18 05:30

〔記者洪定宏／高雄報導〕日本去年八月開始排放含氚核廢水，至今將滿一年，雖然台灣尚未發現異狀，但核能安全委員會昨天在高雄市啟用「生物氚分析實驗室」，新增的兩部儀器，將於下半年開始檢測近海及遠洋漁獲，每件樣品大約三天可知結果。

核安會「生物氚分析實驗室」設在高市鳥松區的輻射偵測中心，中心主任陳志平表示，核安會與衛福部食藥署合作推動「生物氚檢測量能提升專案實施計畫」，從現有的國家原子能科技研究院，再增加輻射偵測中心及高市衛生局，三處實驗室的檢測量能，將從每年五百件提升到兩千件以上。

陳志平強調，輻射偵測中心原本就已檢測食品及海水氚，現在增加檢測魚體的「生物氚」，但不限制近海及遠洋漁獲，檢測結果都會在「放射性物質海域擴散海洋資訊平台」公布。

輻射偵測中心表示，魚體樣本經過冷凍乾燥，在低溫、真空的狀態下，新機器將冷凍後，凝結在魚體的水分，昇華為水蒸氣，取得「凍乾萃取液」添加試藥，再經過蒸餾、純化等程序，冷藏後再由儀器分析氚含量，前後大約三天可得知結果。

日本去年八月開始排放含氚的核廢水，台灣為了監測氚水對漁獲的影響，隨即檢測海水氚及魚體生物氚，並對外公布結果，但至今未發現異狀。

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