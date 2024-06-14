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高雄杉林集來國小7月廢校 社區嬤上菜惜別

高雄市杉林區集來國小7月將廢校走入歷史，集來社區阿嬤為師生舉辦惜別宴。（記者蘇福男攝）

高雄市杉林區集來國小7月將廢校走入歷史，集來社區阿嬤為師生舉辦惜別宴。（記者蘇福男攝）

2024/06/14 05:30

〔記者蘇福男／杉林報導〕高雄市杉林區集來國小因學生人數不足，七月將廢校走入歷史，集來社區阿嬤昨天為師生舉辦一場別開生面的惜別宴，以在地食材料理二十道佳餚，透過傳統美食說在地故事，也為集來國小七十七年校史劃下圓滿句點。

集來國小創校於一九四七年九月，草創初期為杉林國民學校集來分校，一九五四年八月獨立為集來國民學校，二○一○年縣市合併改隸高市集來國小，校園花木扶疏，是典型的鄉村迷你小學。

由於八八風災後，杉林金興、火山及中庄等學區居民紛紛遷居大愛永久屋，學生大量流失，這學期全校學生僅十四人，且隔代教養比例高，預估未來六年學生人數皆不足三十人，學習刺激相對缺乏，教育局舉辦公聽會取得社區居民共識，今年七月將廢校走入歷史。

集來社區阿嬤們昨天中午為集來國小師生舉辦惜別宴，以竹筍、香蕉、茄子和黑豬肉等在地食材，料理出二十道色香味俱全的佳餚，辦桌歡送師生，也透過傳統美食說在地故事。

其中，連皮一起炒的香蕉，和撿拾楠梓仙溪石頭翻炒的炒花生等私房菜，都讓師生大開眼界，吃得津津有味，稍微沖淡即將離別的傷感；阿嬤們期待廢校後的校園，能轉作社區關懷據點空間，歡迎師生明年再回娘家吃辦桌。

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