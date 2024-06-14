自治條例過關 桃園可發行公債

2024/06/14 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議會臨時會昨三讀通過桃園市政府所提五個議案，其中，制定「桃園市建設公債發行自治條例」，授權市府在適當時機發行公債；財政局長歐美鐶說明，公債採固定利率，市府會選擇利率在低檔時候發行公債，桃園是繼台北、新北和高雄後，第四個有法源可發行公債的縣市。

歐美鐶表示，發行公債原因主要是中央銀行前兩年共升息五次，導致市府前兩年短期債務差異不大，但利息支出卻倍增，公債發行種類、期次、方式、日期、數額、利率、面額，及本息償付期限與方法等事項，由市府審酌發行時的實際情況訂定。

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議會還三讀通過制定「桃園市推動淨零城市自治條例」，明訂各單位職掌，包含太陽能光電、再生能源、廢棄物減量、再生水，以達到二○五○年淨零排放目標。

議會修正通過的三個議案中，「桃園市殯葬管理自治條例」主要是增訂罰則，在殯葬管理所園區內有喧鬧滋事等不當行為者，經勸導未改善，可處一千元以上、三千元以下罰款，對業者可處一萬元以上、三萬元以下罰款，可連續處罰，一年累積三次可停業一個月。

「桃園市火災預防自治條例」是將現行管理機關從單純的消防局釋出，並依權責劃分，將勞動局、經濟發展局、環保局、都市發展局、地政局、地方稅務局都納入事業主管機關，另增加高風險場所認定及管理；至於「桃園市公有停車場收費及管理自治條例」，以往逾十天未繳交停車費者可直接拖吊，僅適用路外停車場，修正後增加路邊停車場。

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