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野生動物麻醉 8國專家新竹交流技術

六福村與莊福文教基金會共同舉辦「巨型草食獸麻醉工作坊」，昨起為期五天，八國專家交流野生動物麻醉技術。（六福村提供）

六福村與莊福文教基金會共同舉辦「巨型草食獸麻醉工作坊」，昨起為期五天，八國專家交流野生動物麻醉技術。（六福村提供）

2024/04/14 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕在台灣從事野生動物臨床醫療的獸醫師不到三％，六福村與莊福文教基金會共同舉辦「巨型草食獸麻醉工作坊」，昨起為期五天，來自八個國家的專家學者共百人齊聚一堂，共同學習及交流野生動物麻醉技術，提升醫療技能，期為全球物種保育、生物多樣性盡心力。

百人分享保育經驗

六福村表示，這場工作坊，由曾任美國動物園獸醫協會主席的Michele Miller、南非克魯格國家公園獸醫主管Peter Buss，以及新加坡野生動物保育集團動物醫療部副部長Abraham Mathew等人來台授課，除了分享動物保育經驗及動物麻醉技術，更結合大型動物健檢的實務操作，讓學員們與專家互動與請益。

六福旅遊集團總裁暨莊福文教基金會董事長賴振融表示，大部分動物在檢查或治療時都需要麻醉輔助，獸醫師麻醉過程常要面對兇猛的獅子、老虎，或是猴子跟獸醫大玩躲貓貓，在在考驗吹箭的準頭，麻醉過程也要隨時注意，以免動物突然甦醒，所以事前規劃、團隊合作及設備、經驗都相當重要。

台灣動物園暨水族館協會理事長朱孝芬分享，在台從事野生動物臨床醫療的獸醫師不到三％，要對瀕危野生動物有相當大的熱情，才會投入大型動物醫療的志業。這次工作坊，除了讓世界看到台灣的動物醫療成就，也讓台灣增添國際視野，機會相當難得。

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