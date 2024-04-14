無主老屋變危樓 北市議員︰ 沒人理成未爆彈

大安區文昌街上月發生屋齡五○年的老舊民宅無預警倒塌，無主老屋恐成未爆彈。（資料照）

2024/04/14 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市大安區文昌街上月十九日深夜發生屋齡五○年的老舊民宅無預警倒塌，竟無建物登記及產權登記，只能找土地所有權人要求限期拆除，台北市議員鍾沛君指出，台北市有七十二％的建物超過卅年以上、五○年以上的為十四％，但市府針對無主老屋竟是黑數未清查，恐成公共安全未爆彈，建議針對無主老屋分階段提出篩選方案，讓公權力提前介入。

鍾沛君︰提篩選方案 讓公權力介入

鍾沛君表示，文昌街建物倒塌反映出無主老屋暗藏的危險性，房屋倒塌前沒人養護、無法被通報為危險建物，倒塌後又找人不易，北市府針對類似老舊建物無通盤規劃或管理，只有在經第三方公正單位確定危害，才會限期所有權人自行拆除，若找不到所有權人和荒廢許久或產權複雜，被注意到時可能建物已倒塌。

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趙怡翔︰50年以上耐震不足 鋼筋鏽蝕

議員趙怡翔調閱資料發現，台北市建築物卅至卅九年一萬二二二六棟，四○至四十九年三萬五八八二棟，五○年以上五萬三三八八棟，不僅如此，全市一五三○棟校舍更有八成屋齡超過卅年，尤其五十年以上的房屋耐震程度不僅不足，內部鋼筋等也有鏽蝕等危機。

建管處︰與里長合作 加入公務群組

台北市建管處回應，對於類似涉及朽壞、無人管理、有公共安全疑慮的建築物，建管處與里長緊密合作，加入公務群組，以便隨時處理有關建築物的相關緊急事件，並透過一九九九緊急通報系統及防災應變中心通報，及時獲取相關資訊、立即處置。

建管處強調，為確保市民的安全，已建立廿四小時待命的機制，隨時派員處理，並鼓勵市民若發現任何可疑建築物或安全隱患，立即通報相關單位，共同努力確保市民的生命財產安全。

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