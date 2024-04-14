屏縣王船文化館 典藏王船起造開斧

屏縣王船文化館典藏王船起造開斧，王船組師傅蔡文化（右起）、潘鳳得、謝春長、陳明益等人，將正式啟動建造工作。（記者蔡宗憲攝）

2024/04/14 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕已完成主體工程的屏東縣王船文化館，昨進行典藏王船打造開斧儀式，縣長周春米、東隆宮董事長潘慶士及王船組師傅蔡文化、潘鳳得、謝春長、陳明益等人，將正式啟動建造工作，文化館預計下半年啟用。

啟動建造工作 預計下半年啟用

屏東縣王船文化館典藏王船仿照東隆宮迎王平安祭典王船等比例打造，惟為尊重傳統祭祀神明，典藏王船略為縮小，甲辰正科年之王船船身為四十六尺、寬十二尺、高十五尺，典藏王船則為四十二尺、寬十一尺四寸、高十五尺，典藏王船將循古法建造，船上配置與祭祀王船相同有五王厝、舵公厝、王船公及水手等等，船體彩繪也將黑鮪魚、旗魚等漁民常捕獲的魚種繪製於上。

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縣長周春米說，甲辰正科「東港迎王平安祭典」即將在九月登場，祭典中除了七角頭一字排開的氣勢磅礡外，另一注目焦點就是王船，縣府將全程拍攝記錄典藏王船建造過程。今年下半年屏東縣王船文化館將開館啟用，透過展示、教育推廣與研究，完整典藏屏東迎王文化，傳承造船匠師智慧。

屏東縣王船文化館建築主體工程於二○二二年初開工，廠商克服疫情期間缺工缺料的外在條件，現已完成主體工程，進行景觀整備中，預計在今年六月竣工，全館可望在年底前啟用。

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