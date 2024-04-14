《花190萬元》十八尖山賞花活動 植栽20天枯死大半

十八尖山百年賞花活動，竹市府花費一百五十萬元佈置草花植栽。（資料照，記者洪美秀攝）

2024/04/14 05:30

非原生植物 對自然環境無助益 竹市府被批浪費公帑

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府於三月廿三、廿四日舉辦十八尖山公園百年賞花活動，短短兩天活動佈置長數十公尺的草花圃，鮮豔多彩的草花確實賞心悅目，但有讀者及民眾近期到十八尖山運動時，看到活動至今才過廿天，草花已枯死大半，感嘆舉辦一次性活動對十八尖山的景觀無助益，還花了一百五十萬元種草花，可能不到一個月就挖掉，不如多撥經費保養公園設施，提供自然環境讓市民休閒。

請繼續往下閱讀...

城銷處：也有種桂花等常年性花種

竹市議員曾資程表示，他接獲市民陳情後到十八尖山現場了解，發現狀況確如鄉親所言，十八尖山本來就是自然的登山環境，市府卻要種些季節性的草花做佈置，多是拍拍照的觀賞花，對整體自然環境並無益處，且這些季節性草花不是十八尖山的原生植物，只為配合活動栽植，就是浪費公帑，提醒市府不要好大喜功，只做表面功夫。

城銷處指出，此次辦理十八尖山賞花，是延續往年經驗與作法，整理入口部分區塊，鋪植應景草花，讓民眾可欣賞多樣繽紛的花卉；另規劃桂花區、杜鵑區等常年性花種，拉長景觀欣賞期間，並配合十八尖山的生態，此次活動經費共一百九十萬元，草花植栽部分約一百五十萬元，涵蓋整個十八尖山，並非只有入口處。。

有關環境維護與設施修繕都持續進行，以提供市民或山友更舒適的休憩公園環境。另花蓮強震後，獲報十八尖山梅花亭受到影響，出現部分裂痕，已拉起警示帶，若檢查有受損，會儘速修繕。

民眾呼籲 多撥經費保養設施提供休閒

曾資程說，十八尖山號稱竹市的母親山，物種多元生態景觀豐富，只要環境維護清爽，各項設施正常使用沒有安全疑慮，市民就會非常的有感，但這些草花植栽未必有助十八尖山景觀美化，市府應該關注梅花亭、停車場牆壁等出現裂痕，以及枯葉雜草塞滿排水溝等基礎設施的維護。

十八尖山百年賞花活動，竹市府花費一百五十萬元佈置草花植栽，活動過後廿天，草花就枯死大半，被批浪費公帑。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法