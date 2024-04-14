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同安寮十二庄請媽祖 宴王式恭迎

彰化縣同安寮12庄請媽祖，各庄頭都會準備花粉桌與宴王儀式來恭迎媽祖。（陳永聰提供）

彰化縣同安寮12庄請媽祖，各庄頭都會準備花粉桌與宴王儀式來恭迎媽祖。（陳永聰提供）

2024/04/14 05:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕二○一四年登錄為彰化縣民俗無形文化資產的「同安寮十二庄請媽祖」，昨天展開為期兩天的宗教盛事，來自福興鄉、埔鹽鄉共十五個角腳庄，依循古禮到鹿港天后宮與新祖宮「請媽祖」，而將近兩百年歷史的「請媽祖」緣由是因為旱象造成農田缺水灌溉，信眾希望媽祖今年再賜福，讓天降甘霖，以解缺水之苦。

10年前登錄為縣民俗文化資產

縣長王惠美表示，同安寮十二庄到鹿港請媽祖後，將返回同安寮遶境賜福，晚上駐駕在粿店庄安和宮，還有隆重的團拜儀式，兩天遶境完成後再把請來的媽祖恭送回鑾。縣府昨晚也安排明華園劇團演出，讓在地的百年宗教盛事，能夠更加精采有看頭，也祈求媽祖賜福彰化鄉親，保佑國泰民安，風調雨順。

粿店庄安和宮主委黃永洲、同安寮大總理陳有明都表示，百年前的農業生活非常困苦，當初是因為老天爺不下雨，先民就到鹿港來請媽祖，果然媽祖一到同安寮遶境賜福就天降甘霖，從此年年都請媽祖以示感謝，也成為同安寮的宗教盛事。今年各庄頭也有自己的陣頭，充分展現對請媽祖的認同與支持，非常具有可看性。

2尊媽祖遶境 入宮廟限時停駕

同安寮福安宮主委陳永聰表示，同安寮十二庄是「請」媽祖，從鹿港請來的兩尊媽祖遶境到各庄頭宮廟時，都要把媽祖請出來入廟上坐，還要擺上計時器以示公平，除了午餐停駕、發起宮廟是六十分鐘，其餘停駕宮廟是卅分鐘，而各庄頭宮廟都會以「宴王」儀式來恭迎媽祖，這個同安寮的宗教盛事，早年還會辦桌宴請親友，如今雖然不再宴客，但旅居外地鄉親都會返鄉參與同安寮的年度慶典。

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