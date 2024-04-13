（台南）仁德中正路「鳥事」 春燕屎雨無解

仁德區中正路二段，地上滿是鳥屎的痕跡。（記者吳俊鋒攝）

2024/04/13 05:30

〔記者吳俊鋒／仁德報導〕台南仁德的中正路二段，每到農曆春節前後、電線桿上就會飛來數以千計的燕子，這群不速之客，除了叫聲吵雜，影響安寧之外，還會下起「大便雨」，人車屢遭屎擊，附近住戶飽受折騰，市府農業局雖曾祭出驅趕策略，但效果有限；近來民代爭取到電力地下化，卻因社區歧見，難以推動，季節性的「鳥事」困擾三年了，問題依然無解。

仁德中正路的燕子大軍，是在前年突然湧至，多於傍晚時陸續現蹤，成群棲息在電線上，白天飛走，外出覓食，太陽下山又回來，周而復始。當地新田里長王俊傑表示，根據前兩年的觀察，燕群五月份之後，數量就會逐漸減少，夏天幾乎不見蹤影，到了農曆春節前，則又復返，大量棲息在電線上。民進黨市議員郭鴻儀協調農業局進行柔性驅趕，曾使用偽裝鷹眼，或藉助光照儀器，效果都未如預期。

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台電台南區營業處展開可行性評估，針對中正路二段上燕群較密集的北保路到民安路之間，優先推動架空纜線的地下化工程，長度約兩百公尺，都屬於新田里的範圍。但架空纜線地下化，沿途要建置四處配電設備，亦即一般所稱的變電箱，必須與住戶或店家協商取得共識後，才能開始施工。王俊傑說，經徵詢、協調，該路段的兩側居民，都不同意自家門口被設置變電箱，這種事無法勉強，地下化的計畫只能暫時擱置。

仁德區中正路二段成群的燕子棲息在電線上。（記者吳俊鋒攝）

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