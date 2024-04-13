花蓮建物耐震補強 民眾自負15％費用

天王星大樓持續拆除。（記者花孟璟攝）

2024/04/13 05:30

〔記者花孟璟、邱芷柔／綜合報導〕強震造成花蓮有七十二棟建物被列紅單、黃單，由於紅黃單建物直接符合內政部「私有建物耐震弱層補強」資格，內政部指出，每案最高補助金額四百五十萬元、最高補助比例八十五％，等於住戶只要負擔十五％。

每案補助金額最高450萬元

內政部十一日起連辦七場說明會，住戶們紛紛提出憂慮，質疑弱層補強真的能保障居民安全？也有住戶表示，耐震補強最高每案給四百五十萬元，擔心修繕價格有可能會高到住戶無法負擔。

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6年前補強建物 挺過這次地震

國家地震工程研究中心博士涂耀賢表示，花蓮二○一八年○二○六地震後，共有花蓮市國民八街、林森路及國盛五街等三處建物參加耐震補強，包括修補剪力牆，在大樓外增加RC翼牆進行補強等，這次都耐過○四○三地震，位移量小到肉眼看不到，顯示為安全。

涂耀賢也說明，雙併公寓有兩個樓梯兩個出入口，就算兩個案，山海觀兩棟有兩個獨立出入口，最高可獲九百萬元補助。

另外，花蓮強震昨搜索工作進入第十天，仍有三人失聯，其中砂卡礑步道下午搜尋新加坡夫婦時發生落石，差點打到搜救人犬，搜救沒有進展。花蓮縣消防局特搜大隊組長王韋竣說，今天將鎖定一．八至二．四K間搜救，也將派一隊準備水域搜救裝備，過溪到砂卡礑瀑布搜尋。

賑災基金收8.6億元善款

而賑災基金會自四日起至十二日下午十六時，已收到愛心款項近八．六億元，其中最大單筆捐款為嘉里大榮物流大股東台灣嘉里投資（同是馬來西亞郭氏集團）捐出四千萬元賑災。

花蓮市這間集合大樓，災後於2020年完成剪力牆補強，這次也成功挺過規模7.2強震。（國震中心提供）

砂卡礑步道2.2K昨下午發生落石，搜救犬Fency差點被小石頭打到。（消防局提供）

花蓮山海觀大樓參加內政部、縣府舉辦的弱層補強說明會，紛紛提問希望深入了解補助內容。（記者花孟璟攝）

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