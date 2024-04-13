《桃園》食安嚴把關 龍岡米干節4/20登場

桃園市長張善政（中）邀民眾來體驗具國際特色的「龍岡米干節」。（記者周敏鴻攝）

2024/04/13 05:30

傳統潑水祈福、傣族舞蹈主題踩街及長街米干宴邀民眾同歡

〔記者周敏鴻／桃園報導〕今年「桃園龍岡米干節」將於四月廿到廿八日舉行，會場將雲南文化公園、忠貞新村文化園區、龍岡大操場都納入，規劃緬泰傳統潑水祈福、傣（音同逮）族舞蹈主題踩街、長街米干宴等熱鬧活動，邀民眾同歡。市府衛生局考量近來食安風波不斷，將加強食品安全的稽查與輔導，確保民眾參加活動能玩得開心、吃得安心。

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業者強調米干都是當天製作

近來台北市寶林茶室「邦克列酸」等食物中毒案，造成民眾人心惶惶，龍岡地區許多雲南特色美食米干店生意也受衝擊，市長張善政繼二日到龍岡市場為店家打氣並品嘗「過橋米線」等美食力挺，昨更穿上滇緬傳統服裝出席米干節記者會，現場製作米干讓製程公開透明。

米干店業者表示，店家使用的米干都是當天製作，並非從工廠配送，生意雖短時間受外縣市食安風波影響，相信市府力挺加上桃園龍岡米干節即將登場，生意很快能恢復正常。

這次米干節也遵循傳統，廿、廿一日以緬泰傳統「潑水祈福」揭開序幕，邀三寶寺高僧為民眾點水祈福，搭配精彩的傣族主題踩街，能讓民眾在歡樂氣氛中感受到祝福；廿七日安排長街米干宴，推出特色菜；廿八日「火把求吉」與米干DIY等文化體驗活動，除邀民眾同歡，也會有各國駐台使節共享美食以拓展城市外交。

今年擴大會場範圍 備有接駁車

張善政說，桃園龍岡米干節去年獲交通部觀光署「二○二四至二○二五台灣觀光雙年曆：國際級特色活動」榮譽，今年擴大會場範圍，希望吸引更多民眾來見證具國際特色的觀光活動，進一步認識滇緬文化的異國風情。

市府觀光旅遊局呼籲，龍岡地區停車空間有限，道路狹窄易塞車，民眾若假日前來，可將車輛停在龍岡大操場，搭乘免費接駁車到會場，或從中壢火車站搭桃園客運「一一二南」，到忠貞站下車步行前往會場。

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