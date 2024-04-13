抽絲剝繭 中央查3天揪出禍首

馬偕紀念醫院急診毒物科主任蘇昱彰，是解開寶林中毒案神秘面紗的關鍵人物。（資料照，記者邱芷柔攝）

2024/04/13 05:30

關鍵就在台北馬偕的「柯南團隊」

〔記者邱芷柔／台北報導〕面對台灣前所未見的食物中毒事件，衛福部在介入調查後的短短三天內，揪出引起寶林茶室案的罪魁禍首是「邦克列酸」，關鍵來自台北馬偕醫院的「柯南團隊」。衛福部次長王必勝指出，醫護的警覺、檢驗團隊的協力到專家們確立利用「血漿置換術」治療，得以讓調查明朗化且幫助重症患者恢復意識。

醫護警覺、檢驗團隊協力、確立治療方法

寶林案累計有卅四例通報，其中二人死亡、四例重症，王必勝昨證實，四例重症個案目前都已「清醒」，但肝臟損傷嚴重，其中一例預計下週進行換肝，另三例正評估換肝中。

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台北馬偕醫院昨天找來「柯南團隊」分享解開謎團經過。加護病房護理小組長葉淑美說，她先後在三月廿一、廿四日接觸兩位病人，第二例個案到院後狀況相當不好，當時無意間聽到家屬提到個案曾吃過河粉，她想起先前有位病人也是吃河粉正住加護病房，趕緊找家屬追問，發現兩例都是在寶林茶室吃的！

重症醫學科醫師王薏婷說，當知道兩名病人是在同餐廳、吃過相同食物，讓她毛骨悚然，且同時出現兩個急性肝腎衰竭加上呼吸衰竭的年輕病患，發生率極低，兩案的暴露史、抽血檢驗數值幾乎相同，不免懷疑「是不是被下毒？」

馬偕護理師發現巧合 2病例都吃寶林河粉

王薏婷找上急診醫學部毒物科主任蘇昱彰諮詢，他認為關鍵就在河粉，翻閱文獻後發現，雖然國際上邦克列酸的案例極少，但該毒素會癱瘓粒線體，進而引起多重器官衰竭，症狀與患者相似度極高，因此在衛福部專家會議上提供相關資訊，讓食物中毒案不再大海撈針。

成為解開謎團的關鍵人物，葉淑美說，心情很平靜，對病患多一點關心、再小的細節也不要放過，這就是第一線的日常；王薏婷則表示，驗出邦克列酸當下心情有點沈重，因為對患者家庭來說這是災難，能及早鎖定毒物種類有賴團隊合作；蘇昱彰認為，自己只有一點點的高興，面對這樣的案件就是希望能盡一份心力，趕快讓食安風暴落幕。

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