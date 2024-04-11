生理用品免稅減輕女性負擔 朝野有共識／財長：減稅不見得反映在售價上 發放兌換券更有效

立委萬美玲（左起）、吳春城、黃珊珊及莊瑞雄等跨黨派立委，10日舉行「平權友善向前邁進 朝野合作速審生理用品免稅法案」記者會，呼籲財政部支持修法，減輕女性賦稅負擔。（記者劉信德攝）

2024/04/11 05:30

〔記者李文馨、鄭琪芳／台北報導〕根據推動月經平權的非營利組織「小紅帽」調查，女性一生中至少要花費十萬元、每個月至少兩百五十元購買生理用品，造成「月經貧窮」。朝野立委昨齊聲呼籲立法院財政委員會，儘速將攸關女性生理用品免徵營業稅的修正草案送出，弭平稅制及社會帶來的性別不平等，減輕女性額外的賦稅負擔。

立法院財政委員會昨審查「加值型及非加值型營業稅法修正草案」，黃珊珊偕同跨黨派立委及民間團體舉行「平權友善向前邁進，朝野合作速審生理用品免稅法案」記者會。

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黃珊珊表示，依據勞動部數據，女性的平均時薪為男性的八十四．二％，每月薪資也較男性低，而我國目前仍對生理用品課有加值型營業稅，「生理用品僅女性因自然構造而有需求，不應令其額外承擔生理期的財務負擔」。黃珊珊也盼政府參考過去台北市政府經驗，擴大推動生理用品補助計畫，使受益對象擴增至全國女性國民。

莊瑞雄盼入法 將政策常態化

民進黨立委莊瑞雄提及，他已連續兩屆提出了「學校衛生法」修法，「一個好的政策若沒有法源依據，在推動上較難協助」，盼藉入法將政策常態化，並鼓勵學校積極推動月經知識等教育。

國民黨立委萬美玲表示，每一名女性在經期來時都要負擔約二百到四百元左右的費用，甚至得另外買止痛藥，時間長達四十年，生理用品與女性天生的生理構造有關，有著不可替代與必需性，女性考量衛生及觀感，不能與其他民生用品類比，目前修法方向三黨都有高度共識，以減輕女性額外的賦稅負擔。

對於立委提案女性生理用品免徵營業稅，財政部長莊翠雲昨在立法院財政委員會答詢表示，我國營業稅五％是內含在售價，若免徵營業稅，廠商不見得如實反映在售價，消費者不見得受惠，反而變成補貼廠商。她說，減輕女性朋友負擔的方式有很多，例如發放兌換券或免費提供，可能更有效。

莊翠雲說明，現行加值型營業稅稅率五％已是國際間最低，目前英國、澳洲、加拿大對女性生理用品免稅，但英國營業稅高達二十％、澳洲則是十％；此外，營業稅給予免稅都是有政策目標，也沒有針對個別產品給予免稅。不過，她允諾，將進一步評估，提出一套比較好的可行性方式，讓各界能夠接受。

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