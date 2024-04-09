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石岡旅服中心遲未營運 遊客怨不便

石岡旅客服務中心內部只有幾張桌椅，十分簡陋。（記者歐素美攝）

石岡旅客服務中心內部只有幾張桌椅，十分簡陋。（記者歐素美攝）

2024/04/09 05:30

內部僅有幾張桌椅 提供簡便飲水、如廁及旅遊諮詢

〔記者歐素美／台中報導〕台中市東豐綠廊自行車道吸引許多遊客騎自行車踏青，但位於中繼站的石岡旅客服務中心，自二○二二年四月封閉整建，去年底發包委外，原訂今年三月正式營運，因業者招商不力，將延至五月底才開幕，服務中心至今仍呈現簡陋模樣，讓遊客搖頭，抱怨不方便。

委外業者招商不力 延5月開幕

民進黨市議員謝志忠表示，從后里馬場、花博外埔園區到石岡旅客服務中心，市府發包委外營運，不是營運狀況不佳、業者未正式營運就要解約，就是延後營運，顯示市府態度有問題，市府以為發包就沒事了，致狀況百出，市府應該要負起輔導的責任，讓委外可以順利進行，而不是拍拍屁股，不負責任。

東豐綠廊自行車道是台中知名景點，其中，原為東豐鐵路重要停靠站的石岡火車站「零蛋月台」，因緊鄰石岡旅客服務中心，是遊客拍照打卡景點，許多遊客騎車至石岡旅客中心都會短暫停留，如廁或喝飲料休息。

整建工程已完成 也改善停車場

石岡旅客服務中心於二○二二年四月封閉整建，一期工程完工，原訂去年六月營運，但只聞樓梯響；觀光旅遊局隨後再進行二期工程，主要增建無障礙斜坡及樓梯，並改善停車場，方便遊客可從豐勢路直接進入石岡旅客服務中心，觀旅局並於去年十二月與業者簽約，將石岡旅客服務中心委外營運，規劃一樓販售農產品及提供餐飲服務，原訂今年三月開幕，但業者招商成效不佳，至今無法正式營運，申請展延至五月。

觀旅局表示，石岡旅客服務中心二期工程已完工，準備驗收中。雖尚未正式營運，但體恤自行車旅客需求，先行提供簡便的休息、飲水、如廁及旅遊諮詢等基本服務，預計今年五月底正式開幕，相關空間與規劃將更完善。

遊客：問路找不到人 十分掉漆

但遊客反映，日前到石岡旅客服務中心，內部僅有幾張桌椅，有提供飲水機及公廁使用，但十分簡陋，甚至櫃檯也不見服務人員，要問個路都找不到人，「十分掉漆」。

石岡旅客服務中心改建完工，因委外業者招商不順，至今無法正式營運。（記者歐素美攝）

石岡旅客服務中心改建完工，因委外業者招商不順，至今無法正式營運。（記者歐素美攝）

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