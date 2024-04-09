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腸病毒重症 高雄出現全國首例

市長陳其邁（右二）昨至幼兒園宣導腸病毒防治，並與小朋友一起示範正確洗手五步驟。（高市衛生局提供）

市長陳其邁（右二）昨至幼兒園宣導腸病毒防治，並與小朋友一起示範正確洗手五步驟。（高市衛生局提供）

2024/04/09 05:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕時序進入春季，正是腸病毒的流行季節，高雄市今年已出現一例腸病毒重症患者，也是今年的全國首例，加上近期病例數為近十年同期最高，市長陳其邁昨天前往幼兒園宣導正確洗手對抗腸病毒。

近期病例數為近十年同期最高

依據疾病管制署監測資料顯示，近期全國腸病毒門急診就診人次呈上升趨勢，今年第十三週全國腸病毒就診人次累計六千七百多人次，流行預警值為一．一萬人次，為近十年以來同期最高，其中，高雄市就診病例為四百三十六人次，流行預警值為一千二百人次，今年全國腸病毒感染併發重症確定病例一例出現在高雄，另檢出五例腸病毒七一型及一例Dk8型輕症個案，目前克沙奇A型腸病毒也在社區中流行。

陳其邁提醒，由於腸病毒屬無套膜病毒，使用酒精無法有效消除腸病毒，漂白水會有較好成效，此外，預防腸病毒最有效的方法為肥皂勤洗手，落實「濕、搓、沖、捧、擦」五步驟正確洗手、使用漂白水進行環境清潔，並維持良好衛生習慣。

陳其邁說，腸病毒居家照護六招為「返家後先洗手、洗臉、換衣服」、「兒童玩具常清洗」、「定期以五○○ppm漂白水消毒環境」、「生病在家休息」、「家中第二小孩做好隔離照護」、「出現疑似腸病毒症狀速送醫」。

克沙奇A型腸病毒 社區中流行

衛生局提醒，五歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如發現嬰幼兒出現肢體無力麻痺，或有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，儘速至榮總、長庚、高醫、義大、小港及聯合醫院六家腸病毒重症責任醫院治療。

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