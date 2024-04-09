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新北建物震損 列管5紅單7黃單

花蓮強震後，新北市土城區延和路有建築物梁柱毀損，已緊急進行安全支撐。（記者賴筱桐攝）

花蓮強震後，新北市土城區延和路有建築物梁柱毀損，已緊急進行安全支撐。（記者賴筱桐攝）

2024/04/09 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕受到花蓮強震的影響，新北市也有一些建築物受損，經過市府工務局初步勘查，全市共有十二處建築物列管，分別是紅單（主要結構損壞，應立即停用並疏散人員）五處、黃單（局部結構受損，應暫停使用）七處，市府建議這十二處應拆除重建或修復補強，確保安全後才能恢復使用。

工務局指出，五處紅單的建物，分別位於土城區延吉街二九六巷九號、土城區延壽路廿六號、中和區連城路二二二巷六弄二至十號、八里區龍米路一段三二二至三二六號、中和區連城路一六○號。

七處黃單的建物，分別是土城區延和路二○一至二○七號、土城區明德路一段八至十六號、土城區員林街卅二號地下一樓、中和區中山路二段四九一號及四九九號、土城區青雲路二七一號、新店區安泰路六十巷九十弄廿八到四十二號、新莊區中正路七○二號。

工務局副局長蘇志民表示，不論紅單或黃單，都代表建築物已有不同程度的結構性破壞或牆壁龜裂、梁柱損壞等，若再次發生地震，可能造成更大的災害，市府緊急協助社區住戶架構支撐，避免災損擴大，並發公文通知所有權人限期改善，協助拆除重建或補強修復。

新北市土木技師公會理事長賴建宏指出，地震後，公部門為了快速區別建築物是否安全，以紅單、黃單進行分類，這類似醫護人員的檢傷分類，紅單意指主要結構損壞，應立即停止使用並疏散人員，黃單代表局部結構受損，應暫停使用。

賴建宏說，紅單建物可能有立即性的危險，建議進行結構評估、修復補強或拆除重建，新北市府對於黃單的建物也有管制措施，短時間可開放民眾返家拿取物品，但建物仍須經專業技師評估，修復補強確保安全無虞後才能恢復使用，並向主管機關申請解除列管。

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