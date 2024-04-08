《桃園》桃園溪海花卉 參觀延至14日

桃園大園溪海花卉持續綻放爭豔，市府農業局決定延長參觀至14日。（記者李容萍攝）

2024/04/08 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大園區「二○二四溪海花卉農遊趣─春季展區」栽種十七萬株花卉，包含彩色海芋、百合花、孤挺花及各式草花等，並結合大型裝置藝術，自三月卅日開幕後參觀人潮踴躍。市府農業局統計，截至昨天閉幕日累計參觀總人數逾四十萬人次，考量展區內花卉持續綻放，將延長參觀期間至十四日。

桃市農業局長陳冠義表示，包括「可食地景」展區內各式蔬菜努力生長中，蝴蝶、瓢蟲等大型圖騰及罐子埤周邊艾菲爾鐵塔、義大利貢多拉船兩組裝置藝術與多組小型打卡點，活動延長期間歡迎民眾自由參觀拍照留念；各農場園區花草蔬菜及精心規畫體驗活動也持續開放參觀，希望藉由「溪海花卉農遊趣」推廣桃園休閒農業觀光永續發展。

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陳冠義說，延長賞花期間除展區花卉維護，園區周圍不再管制交通，也無接駁車服務，請民眾多利用大眾運輸系統，自行驅車前往時勿違規停車。接續的夏季系列暖場活動「溪海西瓜節」將於廿至廿一日登場，預計提供一百組共五百人參加，參加民眾可親手栽種專屬自己的西瓜苗，不僅有專業農民照護管理，還能透過雲端追蹤西瓜生長情形，當西瓜成熟時，也可親手採瓜。相關活動詳情，可至「溪海休閒農業區」臉書專頁查詢。

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