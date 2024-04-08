赴美出征機器人賽 三民高中愁經費

2024/04/08 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕國際高中生機器人大賽（FIRST Robotics Competition，簡稱FRC），亞利桑納州區域賽日前在美國鳳凰城舉行，新北市立三民高中師生以新秀之姿參賽，一舉拿下區域賽冠軍並獲得「新秀全明星獎」等殊榮，四月下旬將代表台灣前往美國休士頓競逐總決賽；三民高中校長彭盛佐表示，師生渴望為台灣爭光，但出國經費不足，盼各界支持學生的美夢成真。

打進休士頓冠軍賽

彭盛佐說，FRC是國際最高等級的機器人賽事，考驗跨域知識的整合能力，受到哈佛、麻省理工等頂尖國際大學的認可，三民高中老師張瓊云、蔡孟辰及吳致甄帶領十四名學生，代表台灣參與美國區域賽，出國前獲得三民高中教育基金會、親職成長班、蘆洲清海宮、新北市單車網路扶輪社等在地團體贊助支持旅費，最終不負眾望，以二比一拿下美國亞歷桑納州區域賽的冠軍。

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彭盛佐說，師生緊鑼密鼓備戰在四月下旬舉辦的美國休士頓冠軍賽，面臨經費不足的難題，包含約二十萬元的報名費、旅費及材料費等，校方尋求各界贊助，協助師生完成為國爭光的夢想，聯絡電洽三民高中校長室，二二八九四六七五轉二○一。

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