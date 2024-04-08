花壇虎山巖金針花 首開成雙

花壇鄉虎山巖金針花，昨天開出第一朵，而且一次開出二朵的「姐妹花」，參山處長曹忠猷插牌宣示金針花季展開。 （記者湯世名攝）

2024/04/08 05:30

〔記者湯世名／彰化報導〕驚喜！彰化縣花壇鄉虎山巖金針花昨天（七日）清晨開出第一朵花，而且是一次開二朵的「姐妹花」，這也是黃姓園主栽種七年來首次在第一天同時開二朵花，堪稱好事成雙，今年金針花盛況可期。

宣告金針花季正式展開

參山國家風景區管理處在「趣遊參山」粉專舉辦留言預測第一朵金針花開日期活動，還可參加猜猜樂抽獎，獲得上千名網友留言預測開花日期。參山處多日來巡察從第一朵金針花花苞生長狀況研判，預測四月上旬應該就是開花期。園主還曾透露，第一朵金針花應該會落在七至九日。

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前晚下了一場大雨，出現淡黃色花苞的金針花加速開花腳步，昨天一早有花迷趕往虎山巖金針花園區，搶先拍下今年第一朵開出金黃色花朵的金針花，而且令花迷驚喜的是，今年還是一次開出二朵「姐妹花」，直呼驚喜。

園主也與參山處長曹忠猷插上告示牌，宣告今年金針花季正式展開。

猜中4/7開花 幸運兒可抽獎

曹忠猷表示，有上千人參與猜猜樂活動，不過猜對四月七日開第一朵花的人並不多，因此中獎率將大大提高，將抽出幸運兒，送出喔熊頸枕、金針花精油手工肥皂組等好禮。預計再二個星期就會進入盛開期。虎山巖金針花是「台東七號」，花期在四月到六月之間。

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