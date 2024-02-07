達美樂逾19噸披薩醬 檢出農藥

逾十九公噸的「達美樂披薩醬」昨被檢出殘留農藥環氧乙烷。 （記者吳亮儀翻攝）

2024/02/07 05:30

〔記者吳亮儀、楊雅民／台北報導〕食品藥物管理署昨天公布邊境稽查不合格產品，一批逾十九公噸的「達美樂披薩醬」被檢出殘留農藥環氧乙烷違規。達美樂表示已立即暫停使用店內現有的披薩醬，改提供台灣製、且通過台灣食品法規安全檢測的替代商品。

業者︰改提供台製商品

最新的邊境稽查不合格食品高達廿五批，其中「台灣可果美公司」從美國進口的「達美樂披薩醬」檢出農藥環氧乙烷一．三mg/kg，不符合食品安全衛生管理法「農藥殘留容許量標準」規定，標準為不得檢出。

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根據國際癌症研究機構（IARC）分類，環氧乙烷被列為一級致癌物，我國法規對於環氧乙烷有嚴格的規範和限制，食品中不得檢出該物質、也不能在農業和食品業上使用該物質消毒或滅菌，只有在醫療產品上才可用於消毒或滅菌。

達美樂聲明指出，正與衛生單位密切合作做進一步檢測，確保其他批次的披薩醬中沒有殘留環氧乙烷，強調目前全台達美樂已沒有使用有疑慮批次的披薩醬，並已將現有封存商品送至SGS檢驗。「這是第一次在我們使用的商品中檢測出這種物質，我們也確保這是最後一次」，會透過定期檢驗和嚴格品質管控等相關措施，以高標準落實食品安全。

食藥署副署長林金富表示，達美樂披薩醬是近六個月以來第一次檢驗不合格，將從一般抽批調整為加強抽批。

另外，還有四批日本草莓、四批韓國葡萄被檢出農藥超標違規，須退運或銷毀。韓國出口的葡萄從本月五日開始到今年八月四日採取逐批查驗，日本草莓則繼續採監視查驗到四月卅日。

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