除夕到初四 台中路邊停車格不收費

台中市計程車已自5日起採春節加成運價收費，每趟次加收50元。（中市府提供）

2024/02/07 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕配合七天春節連假到來，台中包括公車及捷運等交通運輸均有調整班次，計程車則自五日起已實施春節加成運價，每趟次加收五十元；市區公車自八日（小年夜）起調為假日班次，九日（除夕）全日班次減半，十日（大年初一）至十四日（初五）調整假日班次；台中捷運綠線也自八日、十一日（大年初二）至十四日採假日班距模式；路邊汽、機車收費停車格、停管員巡場開單的路外平面停車場，自除夕到初四暫停收費，但委外經營平面停車場及所有立體停車場均照常收費。

市區公車 明起調整為假日班表

今年春節連假自二月八日至十四日共七日，交通局指出，市區公車自八日起調整為假日班表行駛，九日（除夕）至十四日（初五）將調整發車班次，但首、末班車皆維持假日時刻發車，部分行經鐵公路重要場站的市區公車路線，視乘車人潮機動加開班次服務，十五日（初六）起全面恢復原服務班次。

請繼續往下閱讀...

台中捷運公司表示，自八日（小年夜）、十一日（初二）至十四日（初五）採假日班距模式，其中，小年夜的八日上午十至十二點班距七．五分鐘，十二點到晚上八點班距八分鐘，其餘時段十分鐘班距運行；九日（除夕）及十日（大年初一）以全日十分鐘班距運行；十一日（初二）至十四日（初五）十點到下午五點班距八分鐘、五點到晚上八點巷班距七．五分鐘，其餘時段十分鐘班距運行。

另春節期間計程車自五日到十四日實施春節加成運價，每趟次加收五十元，依計費表顯示金額收費。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法