國五明湧南下車潮 蘇花路廊初一最塞

2024/02/07 05:30

〔記者江志雄、游明金／宜蘭報導〕春節連假將湧現返鄉及出遊車潮，高公局估計國道五號明天上午七點起出現南下車潮，十日到十二日，即大年初一到初三，南下會有長時段壅塞。蘇花路廊方面，交通部公路局預估，十日當天蘇澳到崇德車程加倍，可能需要三小時，七天連假總交通量逾十九萬輛次。

根據觀光署統計資料，宜花東地區十到十二日的訂房率六十％，勢必有大量旅遊車潮湧入國五；高公局透過大數據分析，國五明天上午七點到下午四點南下車多，十日到十二日是南下尖峰日，十二到十四日則是北上尖峰日。

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宜蘭縣政府交通處預估，七天連假期間，國五每天平均交通流量在六萬五千輛次至七萬五千輛次，幾乎每天都會有壅塞情況。宜蘭縣警局交通隊提醒用路人，十日到十二日清晨五點到中午十二點，封閉國五石碇及坪林南向入口匝道，十一日到十四日下午一點到六點，蘇澳至頭城北向入口實施高乘載管制。

此外，蘇花路廊明天清晨五點起恐湧入南下車潮，在蘇澳地區回堵，十日南下進入高峰，車潮提早到清晨四點出現。交通尖峰時段，蘇澳到崇德行車時間要三小時，是平時的二倍。

交通部公局表示，十三、十四日連假後半段，蘇花路廊車潮換成北返為主，其中又以十三日最塞，當天上午十點開始塞車，持續到隔天凌晨二點才能紓解。

另，縣府為因應返鄉與旅遊人潮，除夕到年初四，縣內路邊停車全部免收費，並協調八所學校提供臨時停車場，共開放二八九個車位。八所學校分別是中華國中、力行國小、國華國中、竹林國小、南安國中、蘇澳國小、員山國小、憲明國小等。

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