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自由日日Shoot》北慈、雙和、台大新竹分院 3月起提高部分負擔、急診費

北部3家醫院升格為醫學中心，部分負擔改為420元、急診費750元，預計3月上路。（資料照，記者塗建榮攝）

北部3家醫院升格為醫學中心，部分負擔改為420元、急診費750元，預計3月上路。（資料照，記者塗建榮攝）

2024/02/07 05:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕衛福部昨天公布北部地區醫院評鑑結果，三家醫院升格為醫學中心，包括台北慈濟醫院、部立雙和醫院、台大新竹分院，民眾就醫的部分負擔和急診費用都將隨之增加，預計三月上路。

根據衛福部統計，北部地區甫升格為醫學中心的三家醫院，目前單日平均就診人數約一萬人次、急診約五百多人次。三家醫院在三月一日正式升格為醫學中心，部分負擔從二四○元增加到四二○元，急診費從四百元增加到七五○元。

衛福部長薛瑞元說，醫院升格醫學中心雖然主要跟醫院有關，但民眾就醫的部分負擔和急診費都會增加，所以要多和民眾宣導。

至於升格醫學中心後就醫人數是否會增加？有無前例？薛瑞元說，就民眾就醫信心來看，認為升格醫學中心後會更值得幸賴，或許人數會增加，但另一方面來看，因部分負擔和急診費用增加，也可能影響一定人數，也許二者會互相抵銷，後續狀況還要再觀察。

台北慈濟和部立雙和醫院在新北市，台大醫院新竹分院在新竹市，三月一日之後，北部地區醫學中心將達十二家。薛瑞元強調，北區本來就有新增醫學中心的額度，所以台大醫院新竹分院新增加入，不算是增額，且醫院位置在新竹市，相信未來醫療資源分布可更平均。

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