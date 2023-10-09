萬皇宮龜醮祭典 小朋友自製米龜祈福

台南南區喜樹國小附幼的幼童們，自製米龜祭拜龜靈公。（喜樹國小提供）

2023/10/09 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區喜樹部落萬皇宮傳承約二百多年、有地方宗教歷史文化特色的「龜醮」祭典，八日舉行仙舟開光、出航與火化儀式。廟方表示，二百年前居民誤殺將成仙的大海龜，廟方每年造一艘仙舟裝載物資供品，設壇普度、火化仙舟祭拜龜靈公及送好兄弟。

台南市長黃偉哲等各界人士昨日為仙舟開光點眼。喜樹附幼小朋友並自製米龜祈福，頭戴平安烏龜帽、手揮祈福烏龜旗，帶著米龜敬獻給龜靈公，活動後將白米回饋給社區，幼童自製白米參與仙舟添載，誠心希望龜靈公保佑喜樹地區平安。

請繼續往下閱讀...

全台唯一龜醮祭典，二○二一年獲得台南市府依據文資法審議通過、公告登錄為市定民俗類無形文化資產。

近三百年歷史的喜樹「代天府萬皇宮」供奉葉、朱、李三府千歲，是地方信仰中心，相傳二百年前，喜樹先民捕獲一隻大海龜，眾人宰殺分食，事後喜樹部落發生火災，食用海龜者家戶無一倖免，傳聞龜仙怨氣很重、可能為此報復，地方出現「火燒厝、燒過間」的諺語。

萬皇宮主委蔡忠壽表示，庄民情急下請示該廟三府千歲，得知誤殺修行多年、即將得道的龜仙，三府千歲說服龜仙、答應每年農曆八月二十四日舉行龜醮祭典，造仙舟添載供品與各式民生物資做法會超度、載走災厄，以保庄頭平安，此後萬皇宮每年與庄民就用贖罪的心情舉行龜醮祭典。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法