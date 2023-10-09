流感疫苗開打6天 突破百萬劑／部分民眾拒打高端引進的疫苗 醫師籲別受政治口水影響

今年公費流感疫苗接種至今已突破百萬劑。 （資料照）

2023/10/09 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕公費流感疫苗十月二日開打，統計六天接種量突破百萬劑，較去年同期成長。不過，有基層醫師無奈地說，受到政治口水影響，有些民眾拒打高端引進的流感疫苗，呼籲回歸醫學專業，強調這款韓國疫苗在台通過三期臨床試驗，且已取得世界衛生組織（WHO）認證。

通過3期臨床 獲WHO認證

今年公費流感疫苗提供國光、高端、東洋、賽諾菲等四種廠牌，衛福部疾管署副署長曾淑慧表示，雖然正值雙十連假，但前天接種數仍達十萬七八二○劑，截至十月七日，累計接種量一一○萬四二一四劑，較去年同期的九十九萬六五三一劑，增加十萬七六八三劑。

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但中華民國基層醫療協會理事長、台灣兒科醫學會監事林應然指出，政治口水將高端打成低劣疫苗，有縣市更宣示不讓高端進校園，增添民眾恐慌。門診觀察發現，每十名打流感疫苗的人就有一半拒打高端，甚至近日有一名廿多歲在托育機構工作的女性，打了高端疫苗竟在診間狂哭，即使一再解釋安全性與有效性無虞，仍難以安撫其情緒，其他同業則碰到設接種站時，有里長直接表態里民不打高端。

林應然解釋，高端流感疫苗是引進韓國大廠GC Biopharma的原液填裝而非原裝，這款疫苗通過台灣三期臨床試驗，也取得WHO資格認證，防護效果不亞於他牌，希望國人相信醫學專業，也呼籲政府再加強澄清力道，降低民眾疑慮。根據高端資料，GC Biopharma迄今已向全球六十三國、供應逾三億劑流感疫苗。

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