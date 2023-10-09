病友團體：資訊透明 減少糾紛

AI醫材觸角延伸至各種醫療場域，病友團體預期可縮短等待檢驗報告期間、提高準確度、增加醫病互動時間。（資料照，新北市衛生局提供）

2023/10/09 05:30

〔記者邱芷柔、林惠琴／台北報導〕AI醫材觸角延伸至各種醫療場域指日可待，病友團體預期可縮短等待檢驗報告期間、提高準確度、增加醫病互動時間，但也提醒「資訊透明」是減少糾紛的重要關鍵。

面對美國、韓國等各國積極發展AI醫材，癌症希望基金會董事長、同時也是醫師的王正旭表示，站在癌友團體的立場來說，病友一定希望等待醫療報告時間縮短，且準確度提高，AI輔助診斷具有這樣特性，但也需要仔細驗證效能，同時國家法律要隨著科技進步做好配套。

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王正旭指出，以往都是醫師人工判讀病灶，AI輔助診斷可望提升速度、準確性，但最後對病人負責的仍是醫師，資訊透明很重要，若可向患者清楚說明AI協助的部分，並解釋品質取得國家認證，相信有助於增加病人信心，也避免後續糾紛。

看病最為人詬病的就是「三長兩短」，掛號、候診、批價領藥等候時間長，醫師問診、解釋病情時間短，影響醫病溝通。台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿說，導入科技輔助，若能降低醫師對於一些比較低階、庶務的工作，將時間留給與病人互動，對提升醫療品質有相當助益。

劉桓睿也指出，醫病共享決策非常重要，無論是AI、還是自費醫材，仍仰賴醫病溝通，很多時候大家其實不知道「差別」在哪裡，因此資訊透明，讓民眾充分享有「知的權利」，有能力去做出適合的選擇，是發展AI醫材應用重要的一環。

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