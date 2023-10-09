壽山動物園 喜迎第100萬位遊客

壽山動物園重新開園後，迎來第100萬位遊客，高雄市觀光局長高閔琳（左）親自祝賀。（壽山動物園提供）

2023/10/09 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕壽山動物園喜事連連，繼日前入圍「台灣建築獎」，前天下午更迎來重新開園後，第一百萬位遊客！幸運遊客王小姐可獲得日本熊本來回機票、免費暢玩動物園一整年等大禮。

高市觀光局長高閔琳表示，壽山動物園自去年底重新開園後，受到遊客喜愛，不到一年即突破百萬參觀人次。改造後的壽山動物園，圈養環境也受到獸醫師公會、自然生態學者代表認同，整體空間更受公共工程金質獎肯定。

請繼續往下閱讀...

第一百萬位遊客是來自台南的王小姐，她指出，因出生於高雄，小時候曾和爸媽一起到壽山動物園，此次趁著國慶連假，帶媽媽、弟弟、老公和小朋友出遊，沒想到會成為第一百萬位的幸運遊客，相當開心；她也認為改造後的壽山動物園參觀環境，對遊客及動物都變得更加友善，推著嬰兒車一樣暢行無礙。

王小姐可獲得「高雄熊」玩偶、姊妹市日本熊本來回機票、高雄愛河場熱氣球搭乘券、免費暢玩動物園一整年及動物園專屬福袋等大禮。

壽山動物園強調，為歡慶遊園人數突破百萬，即起至十月十日，推出每日上下午各限額五十組的親子DIY體驗，讓小朋友將親手繪製的圖案，製成遊園紀念胸章，還有街頭藝人在園區與大小朋友驚喜相遇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法