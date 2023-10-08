國科會資安大樓上梁 鄭文燦：打造晶片創新重鎮

國科會昨在台南歸仁沙崙的資安暨智慧科技研發大樓B棟工程上梁，行政院副院長鄭文燦出席。（記者吳俊鋒攝）

2023/10/08 05:30

位於台南沙崙智慧綠能科學城 鏈結產學研 吸引國際大廠進駐

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南歸仁區沙崙智慧綠能科學城正逐步開發，國科會興建與營運的資安暨智慧科技研發大樓Ｂ棟昨天舉行上梁典禮，力拚明年底之前落成，行政院副院長鄭文燦主持Ｂ棟上梁典禮，他期許能成為新創產業發展基地，串聯嘉、南、高、屏的科技園區，共同打造大南方科技Ｓ廊帶，帶動南部產業轉型、升級。

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串聯南部科技園區 帶動產業轉型升級

位於台南高鐵特定區的沙崙智慧綠能科學城，是總統蔡英文競選時的重要政見，上任後全力推動，七年來已見開發成果，資安暨智慧科研大樓Ｂ棟為二期工程，規劃加入前瞻晶片、量子科技與精準醫療等項目。

鄭文燦主持Ｂ棟上梁典禮，見證工程進入新的里程碑，強調這將是打造國際前瞻晶片的創新重鎮，而已經啟用的Ａ棟，進駐率達九十三％，有廿家相關產業廠商、四十六個研發團隊，卻遭在野陣營質疑空城，他回酸說，若只從台北看天下，不會知道地方的改變與進步。

鄭文燦說，AI科技與晶片設計將帶動台灣下個階段的投資，國科會也增加晶片驅動創新計畫的推動經費，希望擴大國內半導體產業上下游在全球的影響力，沙崙位於科技Ｓ廊帶的中心點，重要性可見一斑。

台南市長黃偉哲說，希望資安暨智慧科研大樓讓國內晶片研發再突破，國科會主委吳政忠指出，未來Ｂ棟將與Ａ棟進行研發能量的串連，提供多對多媒合機制，鏈結產學研，吸引國際大廠進駐，驅動全產業創新。

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