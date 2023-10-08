小兒麻痺林榮福 變田徑國手

林榮福參與競速輪椅比賽。（林榮福提供）

2023/10/08 05:30

勉身障孩子 運動是一條可嘗試的路

〔記者楊綿傑／台北報導〕天生我材必有用！阿美族人林榮福自小因身障受到歧視，一度封閉自己，後來在田徑運動中找到自己，征戰國內外比賽獲獎無數，昨獲原民會表揚。他勉勵身障孩子不要放棄自己，運動是一條可以嘗試的路。

原民會舉辦原住民族專門人才頒獎典禮，今年共有一五○九人獲獎，頒出逾二七○○萬元獎金。原民會主委夷將．拔路兒Icyang Parod表示，希望鼓勵原住民各類人才，投入各專業領域深耕，帶動原住民族全體發展。

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林榮福表示，兩歲時感染小兒麻痺，走路變一跛一跛，求學路上飽受歧視，被同學嘲笑、拿掃把丟自己，也曾在福利社買東西時，被同學刻意絆倒，因個性封閉，多次轉學。

輪椅競速、標槍鐵餅 戰功彪炳

林榮福說，直到十三歲時接觸到運動，當時台北的教練到台東挑選潛力選手，自己被選到田徑項目培訓，陸續參加大大小小的身障運動比賽，得到獎牌之後，心情為之開闊。

林榮福參賽戰功彪炳，不只在全國身心障礙國民運動會蟬連多年標槍、鐵餅金牌，在世界輪椅運動會、世界輪椅田徑錦標賽等國際賽，多次在鐵餅及鉛球等項目獲牌，也曾在身障亞運中拿下競速輪椅銅牌。目前在中央大學文學院擔任行政人員。

林榮福提到，身障運動員往往訓練資源不足，即便已具國手身分亦然。他舉例，標槍訓練沒有合適場地，到學校操場被趕，只能到公園訓練，非常克難。

此外，身障運動員奪牌的獎勵，也比一般運動員低很多，奪牌身障運動員退場後的生涯規劃，也要自己想辦法，希望政府重視並保障。

林榮福希望以自身例子鼓勵偏鄉身障孩子進入運動領域，決心再加上訓練，發揮潛力，未來可為台灣之光。

林榮福參與鉛球比賽。（林榮福提供）

原民會舉辦原住民族專門人才頒獎典禮，表揚在各領域表現傑出的族人。（記者楊綿傑攝）

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