桃機防洪 補助2.3億治理埔心溪

埔心溪位於桃園國際機場上游段已完成整治，桃機公司補助二．三億元，進行出海口至機場南界附近的治理。 （水務局提供）

2023/10/08 05:30

提升防洪標準 首期年底發包 保護機場、航空城周邊安全

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園國際機場於二○一六年六月二日曾大淹水，導致機場癱瘓十幾個小時，緊鄰機場的埔心溪防洪工程備受矚目，桃園機場公司顧及機場防災與第三跑道興建工程順利，補助市府二．三億元進行「埔心溪排水幹線治理（第一期）工程」，預計今年底發包，後年第一季完工，以提升埔心溪排水幹線防洪標準，保護周邊桃園國際機場、航空城一帶的安全。

請繼續往下閱讀...

局部加高及出海口段護岸拓寬

市府水務局長劉振宇昨天表示，這項工程主要是對埔心溪出海口至機場南界附近新台十五線，進行出海口段護岸拓寬、既有護岸局部加高及部分護岸新建等工程；至於機場段，原埔心溪濬深及提高防洪頻率至一百年的計畫，因在機場園區範圍內，所以由機場公司負責。

劉振宇指出，埔心溪排水幹線屬於區域排水，集水區域含括桃園、八德、蘆竹、中壢及大園等五個行政區，最後流經機場附近後排入台灣海峽，全長十二．二五六公里，水區域面積約五十二．五一平方公里。

拉高至一百年不溢堤的水準

他還說，區排防洪保護標準是廿五年不溢堤，考量埔心溪整治關乎桃園國際機場及周邊重大建設發展，防洪安全有提升必要性，因此拉高至一百年不溢堤的水準。

劉振宇表示，埔心溪全流域治理包含截流、滯洪、疏濬、拓深、加高堤岸、改建橋梁、銜接堤防道路、改善周圍交通等，市府近年陸續辦理「大新三號橋至新莊一號橋排水路拓寬工程」、「下中福支線護岸治理工程」、「十二～斷面六十四護岸改善工程」、「魚管處分線滯洪池工程」，僅剩機場段到出海口的最後一哩路。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法