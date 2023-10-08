《南投》（亞運女子空手道金牌戰）辜翠萍奮戰「銀」恨 教練：仍以她為榮

空手道選手辜翠萍睽違9年，打進杭州亞運金牌戰，奮戰結果敗給烏茲別克選手拿到銀牌。（資料照）

2023/10/08 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕二○一四年仁川亞運拿下空手道金牌，辜翠萍花了九年才回到亞運，昨日連贏三名對手，昨晚金牌戰敗給烏茲別克選手拿到銀牌，與旭光高中空手道隊觀戰加油的啟蒙教練黃泰吉說，辜翠萍這九年從雲端跌入谷底，經歷阿基里斯腱斷裂的打擊，跌倒再站起來，不放棄努力，在教練和隊友心中是最棒的。

來自仁愛鄉中正村的布農族原住民辜翠萍，昨日在杭州亞運五十五公斤級對打賽，上午連續贏了越南、伊朗、印尼選手，晚間與烏茲別克選手爭奪金牌，雖然最後無緣奪下人生中第二面亞運金牌，但能在暌違九年後在亞運奪銀，特地趕到杭州為辜翠萍加油的旭光高中空手道教練曾麗如表示，辜翠萍一路奮戰，大家以她為榮。

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帶著旭光高中空手道隊員在道館看比賽轉播，啟蒙教練黃泰吉不斷幫翠萍集氣加油。他說，翠萍從國小畢業來到旭光空手道隊，有天分又努力的她，十九歲就拿下仁川亞運金牌，年紀太輕就功成名就曾讓她迷失，後來在二○一九年練習時又發生阿基里斯腱斷裂，對運動員而言有如宣告運動生涯結束，幸好醫師為她動手術，她也很快站起來並恢復練習，今年三月參加土耳其公開賽拿到銅牌，也取得亞運賽資格，昨日一路打到金牌戰，她的永不放棄，已是教練和學弟妹心中的金牌。

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