《小犬颱風重創》恆春延遲性農損 認定天災救助

小犬颱風重傷恆春洋蔥苗圃，倒伏嚴重。（記者蔡宗憲攝）

2023/10/08 05:30

包括洋蔥育苗、黑豆田、玉荷包樹 全品項列現金救助與低利貸款

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕小犬颱風在恆春半島帶來帶來強風豪雨，雖然不是農作物產季，但包括洋蔥育苗、黑豆田、玉荷包樹都受到重創，農業部代理部長陳駿季今南下勘災，強調會針對許多「延遲性災害」認定公告天災救助，也提醒今起受理救助申辦。

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6鄉鎮公所 今起受理申請

屏縣府農業處提醒，連假期間各公所加班受理不休息，今天就開始受理「小犬颱風—恆春半島農業天然災害救助」於十月八日至十月十七日，至各公所觀農課辦理恆春半島六鄉鎮（恆春、車城、滿州、枋山、獅子、牡丹）申辦，這次為「全品項列入現金救助與低利貸款」，請農友儘速拍照，向鄉鎮公所申報，會從速、從寬、從簡協助農友。

陳駿季昨帶地方農政單位，與立委廖婉汝、民進黨立委參選人徐富癸等人前往農作受損嚴重的恆春地區勘災，其中正值育苗期的恆春洋蔥苗圃受創嚴重，在十七級強風及雨勢輪番轟炸後，幾乎都達到百分之百的重創，遠超過百分之二十受損的天災補助標準。

屏縣府農業處調查，這次小犬颱風主要是強風及短時強降雨損害，受創最多的為黑豆二十八公頃、香蕉二十三公頃以及其他蔬菜類約六公頃，農損金額約在五百多萬元，但強風造成許多延遲性災害，還有待後續調查申報。

徐富癸及當地農民都表示，當地許多農民都是實際種植，但並非土地所有權人，希望天災補助能夠落實到農民身上，陳駿季也指示地方鄉鎮公所能協助證明或切結，設法以實際耕作者進行補助，也呼籲農民能夠盡量透過照片舉證，加速補助申請程序。

農業部也強調，小犬颱風對許多正在發育的農作或樹體帶來嚴重影響，如果之後有延遲性災情或隱藏性災害，無法從外觀包括倒伏、折枝損葉等來辨別是否受損的作物，將會持續監測，可在三個月內呈報，再進行認定公告。

小犬重傷恆春洋蔥苗圃，農業部代理部長陳駿季（左二）勘災。（記者蔡宗憲攝）

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