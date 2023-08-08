（桃園）新創會性騷案 被害者控遭「二度傷害」

2023/08/08 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市創新創業協會曾姓前理事長被控趁機強吻女性會員，桃園地檢署今年二月依強制猥褻罪嫌將曾男起訴，桃園地院審理中；被害人昨由市議員黃瓊慧、律師李珮瑄陪同，指案發後曾向協會現任戴姓理事長求助，卻被漠視甚至遭污衊，只能自力救濟透過官司討公道。家庭暴力暨性侵害防治中心表示，昨已請雙方當事人及協會到案說明，若協會未依法設立性騷擾申訴管道，可裁處一萬元以上十萬元以下罰鍰；戴姓理事長則強調，得知事件後即積極介入處理。

現任理事長︰得知後積極處理

被害人回想案發過程一度哽咽說，當下不知如何處理，只能先故作鎮定，之後在友人鼓勵下，向現任理事長反映，沒想到卻是「二次傷害」的開端，對方僅冷淡告知「會處理」、「離加害者遠一點」，後續還在未知會她的情況下逕自到警局告發，並公開發布聲明稿，聲明中舉江國慶冤獄案，似乎暗指她冤枉了加害者，她隨即前往警局報案對曾男提告，循法律程序為自己討公道。

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黃瓊慧表示，社會局管轄的協會組織眾多，應加強監督各人民團體，讓性平案件處理流程正常化。戴姓理事長回應，當時積極處理並介入協調，並請曾男暫時不要參與協會活動，因雙方對事實認知不同，因此由司法來釐清最適合，當時的聲明稿主要是說明事件處理始末，如果造成當事人的不適，深感遺憾與抱歉，而協會性騷擾申訴管道是否健全由桃市府調查中，若有缺失會虛心改正。

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