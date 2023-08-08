花蓮特有龍雲石 透光成畫像極光

龍雲石在燈光透射下，呈現出具透光性的螢綠色，色澤層次多樣如山水畫。（記者王錦義攝）

2023/08/08 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮玫瑰石藝術館即日起攜手花蓮縣新象社區交流協會策辦「執光之羽：光畫藝術季」，館長曾泰源說，龍雲石目前只有現蹤於花蓮和平、二子山、木瓜溪及清水溪流域一帶，在燈光透射下，呈現出具透光性的螢綠色，色澤表現細膩且層次多樣如山水畫，甚至「不用跑去冰島，在花蓮就能看見極光！」

花蓮玫瑰石藝術館內除了繽紛絢麗的玫瑰石，還有如極光般的龍雲石透光石畫，主辦單位指出，月底前限定推出互動體驗，邀請觀者動手框取光畫，在花蓮一秒置身極光裡並拍照留念；十二、十三日兩晚在館前草坪還有「夏夜海風光市集」。

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曾泰源說，龍雲石在燈光透射下，由於含有石英、方解石礦物成分，呈現出具透光性的螢綠色，光亮的色澤表現細膩，加上數萬年的歐亞板塊運動擠壓，呈現出許多不規則的曲線，切割成薄片後，透過外表、紋理、走向等，幻化出渾然天成的圖案，線條優美，呈現不同的意境。

新象社區交流協會創會理事長陳麗雲說，除了館內精彩的光畫展覽，展期間特闢「極光映象體驗區」首創光畫互動體驗，邀請觀者現場報名參與，從光畫師的美感角度進一步認識光畫藝術。

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