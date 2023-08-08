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    花蓮之光 沈偉凡包辦台灣隊4打點

    台灣U12少棒隊中，有五位來自花蓮縣的優秀選手，被譽為「花蓮之光」。 （楊均濰提供）

    台灣U12少棒隊中，有五位來自花蓮縣的優秀選手，被譽為「花蓮之光」。 （楊均濰提供）

    2023/08/08 05:30

    〔記者游太郎／花蓮報導〕台灣U12少棒隊骨幹由花蓮縣少棒隊組成，其中來自花蓮市中原國小的沈偉凡，前晚在對美國的冠軍戰中，在腳部受傷情況下，一人打下台灣隊所有的四分打點（包括一支二分全壘打），被譽為「花蓮之光」；熱愛棒球的縣長徐榛蔚，除了親自前往現場加油打氣外，強調將會全力支持基層棒球，讓花蓮成為棒球的搖籃。

    U12世界盃少棒冠軍賽 負傷上場

    U12少棒隊前晚在冠軍戰中，以十比四不敵平均身高超出廿公分的美國隊，其中來自中原國小的沈偉凡，連兩戰傷退仍不放棄先發機會，全場掃出二壘安打及全壘打，包辦台灣隊全部的四打點，不放棄的精神鼓舞全國球迷；冠軍戰輸球後，哭紅了雙眼、不甘心流下傷心的淚水，還感性地說，「國中加油！U15再見面！」此舉也振奮了花蓮鄉親。

    來自中原國小 輸球哭紅了雙眼

    中原國小校長干仁賢在臉書上說，輸了以後再贏回來，偉凡的表現真的很棒，中原國小球隊的學弟們也要要繼續努力，向學長看齊，二年後把冠軍留在台灣。

    縣長徐榛蔚表示，她在冠軍戰前與美國的首戰中，已和立委傅崐萁前往台南為小選手們加油打氣，前晚也與中原國小選手們，透過大螢幕觀賞花蓮子弟的表現，尤其今年的主幹是由花蓮縣選手組成，讓鄉親們與有榮焉；小選手們不畏對手人高馬大，用技術和士氣拚戰到最後，展現出令大人們都自嘆不如的勇氣和毅力，每一位小選手都是台灣的英雄，花蓮縣將會做基層棒球的後盾。

    花蓮縣這次入選U12少棒隊的選手，包括太巴塱國小高聖凱、黃譯皜、曾祈嘉、中原國小沈偉凡及新城國小鄭奇恩等五人，總教練由太巴塱國小的陳明仁擔任；組隊後在花蓮縣國福棒球場集訓，不少花蓮鄉親在訓練期間紛紛前往加油，冠軍戰飲恨也讓人扼腕不已。

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