推廣40年 二林成立「手打蕎麥麵教室」

二林成立手打蕎麥麵教室，提供民眾學習正宗手打蕎麥麵。（二林斗苑休區協會提供）

2023/08/08 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣二林鎮四十年前開始種植蕎麥，是生產蕎麥最多的鄉鎮之一，二林鎮農會也與日本全麵協合作，邀請日本五段級蕎麥師傅山本剛與大內卓示範製作蕎麥麵，近日更成立全國首座「手打蕎麥麵教室」。二林鎮農會總幹事邱士平表示，大家不用再遠道去日本，來二林就能吃到道地的手工蕎麥麵。

二林因靠海，海風大且缺乏水源，在此地理因素下，適合種植蕎麥等作物。一九八三年時，台中區農業改良場於二林地區試種推廣，目前當地種植蕎麥面積已達四十公頃，每年產量約四十八公噸，是全國生產蕎麥最多的鄉鎮之一。

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與日本全麵協交流 邀師傅示範

二○一六年間，日本全麵協與二林鎮農會合作，辦理手打蕎麥麵體驗，連續多年的「台日交流」吸引農委會注意，近日透過二林鎮農會輔導二林斗苑休閒農業區發展協會，規劃成立二林手打蕎麥麵教室，以推動彰化蕎麥新契機。

邱士平表示，早年蕎麥缺乏市場，還被當作養鳥飼料，經過鍥而不捨的推廣，大家才發現蕎麥具高蛋白質等營養，開始廣為耕種。如今，二林手打蕎麥麵教室成立，見證其特色及發展性，未來將開辦課程，並朝向建立檢定專業認證的制度推廣，讓更多人吃到好吃的蕎麥。

二林成立手打蕎麥麵教室。（二林斗苑休區協會提供）

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