為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    推廣40年 二林成立「手打蕎麥麵教室」

    二林成立手打蕎麥麵教室，提供民眾學習正宗手打蕎麥麵。（二林斗苑休區協會提供）

    二林成立手打蕎麥麵教室，提供民眾學習正宗手打蕎麥麵。（二林斗苑休區協會提供）

    2023/08/08 05:30

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣二林鎮四十年前開始種植蕎麥，是生產蕎麥最多的鄉鎮之一，二林鎮農會也與日本全麵協合作，邀請日本五段級蕎麥師傅山本剛與大內卓示範製作蕎麥麵，近日更成立全國首座「手打蕎麥麵教室」。二林鎮農會總幹事邱士平表示，大家不用再遠道去日本，來二林就能吃到道地的手工蕎麥麵。

    二林因靠海，海風大且缺乏水源，在此地理因素下，適合種植蕎麥等作物。一九八三年時，台中區農業改良場於二林地區試種推廣，目前當地種植蕎麥面積已達四十公頃，每年產量約四十八公噸，是全國生產蕎麥最多的鄉鎮之一。

    與日本全麵協交流 邀師傅示範

    二○一六年間，日本全麵協與二林鎮農會合作，辦理手打蕎麥麵體驗，連續多年的「台日交流」吸引農委會注意，近日透過二林鎮農會輔導二林斗苑休閒農業區發展協會，規劃成立二林手打蕎麥麵教室，以推動彰化蕎麥新契機。

    邱士平表示，早年蕎麥缺乏市場，還被當作養鳥飼料，經過鍥而不捨的推廣，大家才發現蕎麥具高蛋白質等營養，開始廣為耕種。如今，二林手打蕎麥麵教室成立，見證其特色及發展性，未來將開辦課程，並朝向建立檢定專業認證的制度推廣，讓更多人吃到好吃的蕎麥。

    二林成立手打蕎麥麵教室。（二林斗苑休區協會提供）

    二林成立手打蕎麥麵教室。（二林斗苑休區協會提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播