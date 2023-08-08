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    彰化高鐵產專區土地標售 底價創新高

    彰化高鐵站特定區產專區土地將標售，全數賣出至少能為縣府平均地權基金挹注14.68億元。（彰縣府提供）

    彰化高鐵站特定區產專區土地將標售，全數賣出至少能為縣府平均地權基金挹注14.68億元。（彰縣府提供）

    2023/08/08 05:30

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府將於九月七日標售彰化高鐵站特定區土地，五筆產業服務專用區（簡稱產專區）總面積三．二九公頃，若全數賣出，至少能為縣府平均地權基金挹注一四．六八億元；此次單坪價格在十四萬元至十六萬餘元間，面積最小的土地底價就要二．八億元，為防範財團「養地」，縣府要求得標人應於三年內進行開發使用，否則得以原決標價買回土地。

    3年前每坪10.4萬 此次14至16萬

    縣府從二○一四年開始標售高鐵站產專區（含產一和產二）土地共三三．八公頃，供企業設廠使用，九年來標售廿六次，目前尚有二○．一三公頃待標售。一開始標售不如預期，礙於面積太大、總價高，單坪底價十萬餘元乏人問津，縣府改變策略，將大塊土地分割成小塊，每筆控制在二○○○坪左右，單價逐年隨市價行情和土地區段調整，近三、四年搭上不動產市場投資熱，標售從谷底上揚，二○二○年就以單坪一○．四萬元、總價八．五億元，標脫出產專區土地，刷新最高總價記錄。

    這次五筆產專區土地，其中二筆是產一區土地，坐落在高鐵站區的西南角，分別臨高鐵二路三段、高鐵三路三段，另三筆為產二區土地，坐落在高鐵站區的東北角，臨高鐵北路、高鐵東路二段，產一專區每坪底價訂十六萬元，產二專區每坪約十四萬元，已回不去三年前十萬餘元的價格。

    若全部賣出 可進帳近15億元

    地政處表示，這次標售產一土地，為高鐵站區產一區最後的二筆土地，賣完了就沒有，後續剩下產二專區的土地，企業有設廠需求，請把握機會。需特別注意的是，為了避免得標人藉機囤地、遲未開發，影響整體發展，得標人應於規定期限內，也就是在三年內進行開發使用，否則縣府得以原決標價買回土地，遏止投資客養地、炒地皮。

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