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    慶關帝生 竹山克明宮發財糕吃平安

    竹山克明宮主委楊非武（右）歡迎信眾前來向關聖帝君祝壽，並索取壽糕吃平安。（記者謝介裕攝）

    竹山克明宮主委楊非武（右）歡迎信眾前來向關聖帝君祝壽，並索取壽糕吃平安。（記者謝介裕攝）

    2023/08/08 05:30

    〔記者謝介裕／竹山報導〕農曆六月二十四日是關聖帝君的生日，南投縣竹山鎮克明宮迎接關帝聖誕，從昨日起至九日連續三天，前來向關帝參拜祝壽的民眾，每人可獲贈一份「平安發財壽糕」，單日限量五百人，總共準備一千五百份，盼在神明加持庇護下，讓信眾吃平安又健康。

    克明宮主祀關聖帝君、文昌帝君及觀音菩薩，是全台少數集道儒釋於一身的宮廟，兩年前疫情嚴峻，關聖帝君降下六十三字旨意後，當年該宮農曆大年初一「平安餐」仍續辦，未像其他宮廟停辦年節大型活動，藉此鼓勵大家做好防疫，如今疫情降溫，今年發放發財壽糕，多了苦盡甘來的滋味。

    克明宮指出，此次迎接關聖帝君聖誕，在宮廟人員請示下，神明再度降下「法會擧行在至誠、諸生盡職各司行、壽糕分發賜其福、圓滿謝恩邁里程、大道無私秉志誠、扶危濟困渡蒼生、願期世境堯天頌、不畏艱難用力耕」的指示。

    克明宮管委會主委楊非武說，這五十六字的旨意均以台語發音，意即各行各業堅守自己崗位下，終度過疫情這道難關的考驗，功勞非個人或單一機關團體，而是官民共同努力的成果，關聖帝君藉發送的壽糕，展現關懷、祝福信眾之意。

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