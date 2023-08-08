卡努挾豪雨》日月潭水庫吃飽飽 水情穩定

日月潭水庫近滿水位，九蛙疊像只剩一隻浮出水面。（記者謝介裕攝）

2023/08/08 05:30

濁水溪上游污濁 放流不取水發電 蓄水量回升至9成7

〔記者謝介裕／南投報導〕日月潭水庫先前在杜蘇芮颱風來襲時，水位未升反降；卡努颱風引進西南風下豪雨，濁水溪上游仁愛鄉武界壩水質因過於污濁放流，水庫水位不斷回升，昨日水庫蓄水量回升到九成七，潭中「九蛙疊像」只剩一隻浮出水面，與杜蘇芮期間露八蛙，形成對比。

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濁水夾雜泥石 恐損發電機具

監控管理日月潭水庫的台電大觀發電廠表示，日月潭水庫兼具發電、灌溉、民生、遊憩等多功能用途，與其他水庫最大差別在於「水循環」的設計，讓水庫在碰上乾旱期時，能將衝擊降至最低，所以對於發電所需的水質都嚴格把關，以免夾雜污泥、細石的濁水造成發電機具設施受損。

在此前提下，四日起豪雨狂襲仁愛鄉，台電考量水質太過污濁，比照杜蘇芮颱風「放流不取水」模式辦理，但蓄水量卻大增，與上次杜蘇芮颱風過後水位大降相差甚多，主要是因杜蘇芮颱風遠離後，天氣轉晴，加上發電作業，才使得蓄水量降至八成四、約一億立方公尺的蓄水量。

九蛙疊像只剩一隻浮出水面

此次卡努颱風因西南氣流助陣，縣內風勢及雨勢都比氣象局發布陸上颱風警報時還強，而日月潭水庫集水區不只有仁愛鄉武界壩，也包括水里、魚池、埔里等地區，集水區不只有仁愛鄉的超大雨量，其他集水區鄉鎮也有不少降雨，因此讓日月潭水庫蓄水量回升到九成七、約一億二千萬立方公尺，比杜蘇芮颱風期間蓄水量多出一成三、約二千萬立方公尺水量。

因蓄水量大增，「九蛙疊像」有八隻潛入水中，這也代表水情很穩定，二期稻作等農作物灌溉、民生用水也供應無虞，但有鑑於上半年缺水情況，提醒民眾珍惜得來不易的水資源。

日月潭水庫近滿水位，快與浮排一樣高。（記者謝介裕攝）

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