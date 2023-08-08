伊甸新豐小作所指導 自閉兒代工有進步

在父親節前夕，阿嘉主動抱住爸爸，感謝爸爸的照顧。 （伊甸基金會提供）

2023/08/08 05:30

說聲「辛苦了 父親節快樂」 單親爸紅了眼眶

〔記者甘孟霖／新北報導〕廿一歲的阿嘉患有自閉症，注意力難以集中，國中時母親癌症去世，阿嘉爸爸一肩扛起照顧責任，至今七年多，雖然日子還過得去，仍擔心兒子未來。阿嘉到新北市政府社會局委託伊甸

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基金會辦理的新豐小作所訓練生活自理能力，有大幅進步，阿嘉對爸爸說聲「辛苦了，父親節快樂！」讓父親備感欣慰。

阿嘉爸爸在修車廠上班，工作繁忙，阿嘉從新北特教學校畢業後他很焦慮，因兒子的能力無法進入庇護工場，不知道未來何去何從，更擔心阿嘉長期在家，身體機能恐快速退化，學校老師得知後，介紹阿嘉到新豐小作所接受服務，訓練生活自理能力。

訓練生活自理能力 職務再設計

社工發現，阿嘉的理解力比較慢，但能聽懂大部分指令，決定讓他嘗試簡單的代工作業，起初無法完全熟記步驟，透過指導可慢慢跟上其他人，雖然有時因注意力不集中耽誤工作，但阿嘉仍努力完成；為幫助阿嘉發揮所長，社工針對其人格特質及專長，提供適當的輔具與職務再設計，找到適合阿嘉的代工作業，現在他可以自行完成多項代工產品，提升成就感與自信心。

阿嘉爸爸對兒子的改變十分欣慰，阿嘉趁父親節說聲「爸爸，你辛苦了！父親節快樂！」簡單的幾個詞彙，令父親感動萬分，不禁濕了眼眶。

新豐小作所主任詹炳松表示，照顧身障者適時尋求專業服務，可幫助家人減輕龐大照顧壓力，新豐小作所針對十五至六十四歲的身心障礙者，提供社會參與、生活技能訓練等課程，有需求的民眾可撥打電話詢問：二二○七六○三○。

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