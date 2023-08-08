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    輔導愛國路夜市 潮州提自治條例

    潮州大同路屬早市，上週攤販被警方開十三張罰單。（記者陳彥廷攝）

    潮州大同路屬早市，上週攤販被警方開十三張罰單。（記者陳彥廷攝）

    2023/08/08 05:30

    鎮公所規劃238格攤位、將收管理費、電費 不得架設固定棚架

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東潮州鎮近期「清道」事件連發，先是永坤路違占店面於最後期限大部分拆除，中洲路夜市因檢舉而開始轉移，上週大同市場外道路違占攤販也遭檢舉，而夜市轉移至愛國路後，原本預計六次試營運因天候取消，昨再因下雨取消，主導的市集文化協會向鎮公所申請展延，鎮公所透露，臨時攤販自治條例已完成，下次代表會臨時會就會提案。

    昨晚試營運因雨再取消

    潮州週一、週五晚間有攤販聚集成夜市，但違占中洲路為主的街區，長期出入不便、髒亂，甚至噪音引發住戶檢舉，大部分攤商經潮州鎮市集文化協會與鎮公所協調，遷移至愛國路尾段經營。

    鎮公所指出，愛國路尾段離民宅有段距離，加上旁邊為原第二公墓起掘的空地，影響程度低，規劃三公尺乘三公尺的格位、共二三八格供擺攤，並以試營運方式由協會管理，討論出「屏東縣潮州鎮臨時攤販集中場管理自治條例」提案版本。

    下次代表會臨時會提案

    鎮公所表示，將在下次代表會臨時會提案，希望能獲得代表會同意，其中攤商最關心的擺攤成本問題，暫訂每次每格管理費兩百元、每次電費一百元的標準向攤商收費，但不得架設固定棚架，且項目以百貨、五金、玩具、衣飾、飲食及蔬果為主。

    公所強調，目前愛國路旁的P2停車場為黃土，乾時易揚塵，雨後又淪泥濘，將待天氣好轉後施工鋪級配，P1則為忠義祠旁車位，將請警方加強取締三華巷、三林路、朝昇東路、吉星路及台一線等違規停車，避免影響居民出入，加上現屬協會自行發電，未來也將請台電拉線提供穩定電源。

    大同路攤販被開13張罰單

    此外，鎮內屬早市的大同路大同市場，警方上週前往開單，攤販走避不及遭開十三張單，不少民眾替攤商抱不平，但也有人認為，違占機慢車道對汽、機車構成極危險行車環境，本就該杜絕。

    新潮州夜市轉移至現址首日，湧入大批人潮。（民眾提供）

    新潮州夜市轉移至現址首日，湧入大批人潮。（民眾提供）

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