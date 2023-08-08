為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《目前無法登錄歷史建築》曹公新圳3孔涵 獲原地保留

    三孔涵部分鐵製品已經不翼而飛。（記者洪臣宏攝）

    三孔涵部分鐵製品已經不翼而飛。（記者洪臣宏攝）

    2023/08/08 05:30

    記者洪臣宏／專題報導

    高雄市大樹區九曲堂自行車道旁日前展開整地，讓埋沒在荒煙蔓草中的曹公新圳三孔涵重見天日，地方與地主展開存廢拉扯，最終劃為法定空地留設，讓近百年的文資得以在原有圳道上保留。

    九曲堂自行車道整地被發現

    台北瑠公圳、彰化八堡圳及高雄曹公圳為清代修築的台灣三大古圳，其中曹公圳（舊圳）為鳳山縣令曹謹創建，清道光十七年（西元一八三七年）動工，新圳於道光廿二年開工。曹公圳灌溉區域從九曲堂直到左營、小港，奠定繁榮基礎。

    曹公舊圳入水口築有五孔水門，俗稱五孔涵，二○○四年登錄為歷史建築，九曲堂的曹公新圳制水門於日治大正十五年（一九二六）改築，為三孔涵，因在私人工廠範圍內，逐漸為人遺忘，直到工廠遷徙新地主最近整地，三孔涵一度成了燙手山芋。

    三孔涵位置影響廠房格局，新地主原本希望拆除，或者考慮循之前高雄火車站模式，遷移到一旁的私人地上，驚動地方文史人士疾呼搶救，高雄市議員黃飛鳳也邀集高市文化局、地主等單位會勘，好不容易保住了三孔涵。

    文史工作者、輔英科大講師莊世杰表示，曹公圳為高雄重要文化資產，許多文資的消失都是不可逆，絕對不可以拆除三孔涵。

    文化局將協助地主維護管理

    黃飛鳳指出，曹公圳從高屏溪引水灌溉，在大樹、大寮等地沿岸留下建築遺跡，不論是五孔涵、三孔涵都鄰近大樹舊鐵橋濕地公園、百年三和瓦窯等，公部門應做整體規劃。

    高市文化資產中心主任曾宏民表示，九曲堂三孔涵多年前已依文資法「列冊追蹤」，不得拆除，但因為在日治時代改築，且在其它水利地也有類似殘跡，加上基於整體水圳脈絡考量，三孔涵目前無法登錄歷史建築。五孔涵為曹公圳「圳頭」，且保存清代及日治時代興建水門，及清代所立兩塊石碑仍完整足以辨識，因此列為歷史建築。

    至於將三孔涵移至他處的想法，曾宏民強調，三孔涵若不在原有圳道，就會失去其意義；他表示，地主會依工廠法定空地留設進行綠化，文化局將定期巡查，並協助地主維護管理，甚至設置說明牌誌，讓遊客了解其來龍去脈。

    埋沒在荒煙蔓草的三孔涵近日因整地工程，重見天日。（記者洪臣宏攝）

    埋沒在荒煙蔓草的三孔涵近日因整地工程，重見天日。（記者洪臣宏攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播