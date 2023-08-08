《目前無法登錄歷史建築》曹公新圳3孔涵 獲原地保留

三孔涵部分鐵製品已經不翼而飛。（記者洪臣宏攝）

2023/08/08 05:30

記者洪臣宏／專題報導

高雄市大樹區九曲堂自行車道旁日前展開整地，讓埋沒在荒煙蔓草中的曹公新圳三孔涵重見天日，地方與地主展開存廢拉扯，最終劃為法定空地留設，讓近百年的文資得以在原有圳道上保留。

九曲堂自行車道整地被發現

台北瑠公圳、彰化八堡圳及高雄曹公圳為清代修築的台灣三大古圳，其中曹公圳（舊圳）為鳳山縣令曹謹創建，清道光十七年（西元一八三七年）動工，新圳於道光廿二年開工。曹公圳灌溉區域從九曲堂直到左營、小港，奠定繁榮基礎。

請繼續往下閱讀...

曹公舊圳入水口築有五孔水門，俗稱五孔涵，二○○四年登錄為歷史建築，九曲堂的曹公新圳制水門於日治大正十五年（一九二六）改築，為三孔涵，因在私人工廠範圍內，逐漸為人遺忘，直到工廠遷徙新地主最近整地，三孔涵一度成了燙手山芋。

三孔涵位置影響廠房格局，新地主原本希望拆除，或者考慮循之前高雄火車站模式，遷移到一旁的私人地上，驚動地方文史人士疾呼搶救，高雄市議員黃飛鳳也邀集高市文化局、地主等單位會勘，好不容易保住了三孔涵。

文史工作者、輔英科大講師莊世杰表示，曹公圳為高雄重要文化資產，許多文資的消失都是不可逆，絕對不可以拆除三孔涵。

文化局將協助地主維護管理

黃飛鳳指出，曹公圳從高屏溪引水灌溉，在大樹、大寮等地沿岸留下建築遺跡，不論是五孔涵、三孔涵都鄰近大樹舊鐵橋濕地公園、百年三和瓦窯等，公部門應做整體規劃。

高市文化資產中心主任曾宏民表示，九曲堂三孔涵多年前已依文資法「列冊追蹤」，不得拆除，但因為在日治時代改築，且在其它水利地也有類似殘跡，加上基於整體水圳脈絡考量，三孔涵目前無法登錄歷史建築。五孔涵為曹公圳「圳頭」，且保存清代及日治時代興建水門，及清代所立兩塊石碑仍完整足以辨識，因此列為歷史建築。

至於將三孔涵移至他處的想法，曾宏民強調，三孔涵若不在原有圳道，就會失去其意義；他表示，地主會依工廠法定空地留設進行綠化，文化局將定期巡查，並協助地主維護管理，甚至設置說明牌誌，讓遊客了解其來龍去脈。

埋沒在荒煙蔓草的三孔涵近日因整地工程，重見天日。（記者洪臣宏攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法